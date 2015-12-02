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Liverpool Sevilla UEFA Final Ne Zaman Oynanacak, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
18 Mayıs 2016, 17:34 0 Yorum
Kim Daha Büyük Sevilla’mı Liverpool’mu!
17 Mayıs 2016, 12:50 0 Yorum
Liverpool takımının tesislerini gezdi taraftar tepki gösterdi!
04 Mart 2016, 19:51 0 Yorum
Liverpool bombayı patlattı Joel Matip'i renklerine bağladı!
15 Şubat 2016, 15:41 0 Yorum
Liverpool Yönetimi Taraftar Baskısına Dayanamadı
11 Şubat 2016, 08:39 0 Yorum
Manchester United kazandı Wayne Rooney tarih yazdı
18 Ocak 2016, 09:08 0 Yorum
Lazar Markovic o düşüncesinden vazgeçti
07 Ocak 2016, 12:31 0 Yorum
Liverpool gözünü Fernando Muslera'ya dikti
03 Ocak 2016, 15:18 0 Yorum
El Hadji Diouf açıklamaları ile şok etti
30 Aralık 2015, 16:16 0 Yorum
Liverpool gemileri yaktı Fernando Muslera'yı istiyor
28 Aralık 2015, 08:07 0 Yorum
Liverpool lideri tek golle yıktı
26 Aralık 2015, 17:32 0 Yorum
Transfer bombası patladı Marko Grujic Bombası Liverpool'da!
22 Aralık 2015, 10:59 0 Yorum
Real Madrid 8 - 0 Malmö Maçı Özeti ve Golleri
08 Aralık 2015, 23:59 0 Yorum
Jurgen Klopp transfer iddialarına cevap verdi!
02 Aralık 2015, 01:34 0 Yorum