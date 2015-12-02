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Kupa Avcısı Barcelona!
23 Mayıs 2016, 20:55 0 Yorum
Real Madrid’li Raphael Varane’de İkinci Derece Yırtık
22 Mayıs 2016, 22:21 0 Yorum
Arda Turan 2.kez La Liga Şampiyonluğu Yaşadı
15 Mayıs 2016, 13:58 0 Yorum
Barcelona La Liga Şampiyonu Oldu
14 Mayıs 2016, 17:14 0 Yorum
La Liga Şampiyonu Bugün Belli Oluyor
14 Mayıs 2016, 16:51 0 Yorum
Barcelona'da Şampiyonluk Kutlaması Yapılmayacak!
14 Mayıs 2016, 09:58 0 Yorum
La Liga şampiyonu için Geriye Sayım Başladı son 90 Dakika!
13 Mayıs 2016, 12:13 0 Yorum
Goal Açıkladı Arda Turan En Kötü ilk 11’de
11 Mayıs 2016, 12:33 0 Yorum
Arda'lı Barcelona'dan Gol Yağmuru!
04 Şubat 2016, 02:09 0 Yorum
Real Madrid tarihinde skandal hata! Benitez yandı!
03 Aralık 2015, 16:23 0 Yorum
1 Haftalık Barça, onlarca takımın 13 maçına bedel!
02 Aralık 2015, 17:01 0 Yorum