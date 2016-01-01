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Mustafa Ceceli’den Kötü Haber Geldi!
23 Mayıs 2016, 22:32 0 Yorum
Tarkan Evlilik Tarihini Açıkladı Kısmetse Bu Yıl Evlenirim
04 Ocak 2016, 06:50 0 Yorum
Niran Ünsal Kapalı Olması Alkollü Mekanda Sahneye Çıkmasına Engel Olmadı
01 Ocak 2016, 23:47 0 Yorum
Ferhat Göçer Yeni Yılda Yavru Vatan Kıbrıs'ta Sahne Aldı
01 Ocak 2016, 23:40 0 Yorum
Hadise Soğuk Yılbaşı Gecesini Kıyafetiyle Isıttı
01 Ocak 2016, 13:57 0 Yorum
Güzel Sanatçı Hadise Yılbaşı Konserinde Hataylıları Çoşturdu
01 Ocak 2016, 13:31 0 Yorum