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Fenerbahçe Kayserispor maç bileti fiyatları
04 Nisan 2017, 14:06 0 Yorum
Umut, Galatasaray'ı kafaya taktı!
07 Eylül 2016, 12:24 0 Yorum
Galatasaray Final Maçına Moralli Gidiyor!
19 Mayıs 2016, 21:06 0 Yorum
Galatasaray’da Kayserispor Maçı Öncesi Sürpriz Gelişme
19 Mayıs 2016, 11:49 0 Yorum
Kayseri'de iki taraf da gol bulamadı
18 Mart 2016, 21:31 0 Yorum
Hakan Kutlu: ''Takımımızı layık olduğu yere çıkaracağız''
18 Mart 2016, 20:46 0 Yorum
Kayserispor cephesinden taraftara flaş çağrı!
04 Mart 2016, 12:12 0 Yorum
Abdullah Avcı zaferi böyle yorumladı!
27 Şubat 2016, 17:20 0 Yorum
Nani ve Van Persie Kupa galibiyetini Reina'da kutladı
01 Şubat 2016, 07:41 0 Yorum
Kayserispor'dan bir bomba daha!
31 Ocak 2016, 10:43 0 Yorum
Fenerbahçe Kupada Kadıköy'de Zorlandı
31 Ocak 2016, 10:09 0 Yorum
Fenerbahçe - Kayserispor Muhtemel 11'ler
30 Ocak 2016, 13:17 0 Yorum
Kayserispor için Ali Ahamada iddiası!
25 Ocak 2016, 13:31 0 Yorum
Konyaspor sahasında Kayserispor'u devirdi
23 Ocak 2016, 14:36 0 Yorum
Kayserispor - Konyaspor Kupa maçı Canlı izle - hangi kanalda? - Saat Kaçta?
19 Ocak 2016, 13:56 0 Yorum
Kupada Kayserispor fırtınası
09 Ocak 2016, 14:15 0 Yorum
Kayserispor'da kamp hazırlıkları başlıyor
02 Ocak 2016, 10:54 0 Yorum
Ligin ilk yarısında Kayserispor'dan şaşırtan istatistik
30 Aralık 2015, 08:46 0 Yorum
Kayserispor'da bi ses var!
29 Aralık 2015, 08:18 0 Yorum
Şok puan kaybının ardından Mustafa Denizli'den operasyon sinyali
28 Aralık 2015, 09:01 0 Yorum