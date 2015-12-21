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Fenerbahçe Kasımpaşa'ya patladı!
19 Eylül 2016, 19:42 0 Yorum
Eren Derdiyok Galatsaray Yolcusu!
23 Mayıs 2016, 21:11 0 Yorum
Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!
23 Mayıs 2016, 11:22 0 Yorum
Ersun Yanal “Trabzonspor Savaşacak”
19 Mayıs 2016, 21:17 0 Yorum
Trabzonspor Son İki Maçta Kalesinde 13 Gol Gördü
19 Mayıs 2016, 20:41 0 Yorum
Trabzonspor Süper Ligi 3 Puan ile Kapatmak İstiyor
18 Mayıs 2016, 11:05 0 Yorum
Kasımpaşa Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta=?
18 Mayıs 2016, 11:01 0 Yorum
Maç bitti kulübe bir anda karıştı!
21 Şubat 2016, 12:19 0 Yorum
Kasımpaşa Ryan Donk'un performansı hakkında konuştu!
15 Şubat 2016, 15:46 0 Yorum
Özgür Yankaya'ya görülmemiş ceza!
16 Ocak 2016, 11:12 0 Yorum
Kasımpaşa maçında Ryan Donk sürprizi
11 Ocak 2016, 11:41 0 Yorum
Bu transfer olursa Trabzonspor'un Derdiyok!
31 Aralık 2015, 14:41 0 Yorum
Ryan Donk'un Galatasaray'dan kazanacağı ücret belli oldu
30 Aralık 2015, 15:07 0 Yorum
Hava Kirliliği maçın durmasına neden oldu
27 Aralık 2015, 13:05 0 Yorum
Kasımpaşa yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı
26 Aralık 2015, 19:21 0 Yorum
Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor Maçın Golleri Geniş Özeti
26 Aralık 2015, 16:45 0 Yorum
Kasımpaşa maçı öncesi Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor
25 Aralık 2015, 16:17 0 Yorum
Bordo-mavili ekibin Kasımpaşa kadrosunda 4 eksik!
25 Aralık 2015, 13:08 0 Yorum
Trabzonspor zorlu Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
24 Aralık 2015, 14:31 0 Yorum
Transfer Bombası Patladı Yıldız Futbolcu İle Galatasaray'da
24 Aralık 2015, 11:35 0 Yorum
Cimbom'da Babel Sesleri!
23 Aralık 2015, 12:19 0 Yorum
Kasımpaşa'dan şok eden Donk açıklaması!
21 Aralık 2015, 17:26 0 Yorum
Kasımpaşa - Trabzonspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
21 Aralık 2015, 13:32 0 Yorum