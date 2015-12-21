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Fenerbahçe Kasımpaşa'ya patladı!

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya patladı!

19 Eylül 2016, 19:42 0 Yorum

Eren Derdiyok Galatsaray Yolcusu!

Eren Derdiyok Galatsaray Yolcusu!

23 Mayıs 2016, 21:11 0 Yorum

Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!

Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!

23 Mayıs 2016, 11:22 0 Yorum

Ersun Yanal “Trabzonspor Savaşacak”

Ersun Yanal “Trabzonspor Savaşacak”

19 Mayıs 2016, 21:17 0 Yorum

Trabzonspor Son İki Maçta Kalesinde 13 Gol Gördü

Trabzonspor Son İki Maçta Kalesinde 13 Gol Gördü

19 Mayıs 2016, 20:41 0 Yorum

Trabzonspor Süper Ligi 3 Puan ile Kapatmak İstiyor

Trabzonspor Süper Ligi 3 Puan ile Kapatmak İstiyor

18 Mayıs 2016, 11:05 0 Yorum

Kasımpaşa Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta=?

Kasımpaşa Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta=?

18 Mayıs 2016, 11:01 0 Yorum

Maç bitti kulübe bir anda karıştı!

Maç bitti kulübe bir anda karıştı!

21 Şubat 2016, 12:19 0 Yorum

Kasımpaşa Ryan Donk'un performansı hakkında konuştu!

Kasımpaşa Ryan Donk'un performansı hakkında konuştu!

15 Şubat 2016, 15:46 0 Yorum

Başakşehir - Kasımpaşa Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Başakşehir - Kasımpaşa Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

21 Ocak 2016, 13:51 0 Yorum

Özgür Yankaya'ya görülmemiş ceza!

Özgür Yankaya'ya görülmemiş ceza!

16 Ocak 2016, 11:12 0 Yorum

Kasımpaşa maçında Ryan Donk sürprizi

Kasımpaşa maçında Ryan Donk sürprizi

11 Ocak 2016, 11:41 0 Yorum

Bu transfer olursa Trabzonspor'un Derdiyok!

Bu transfer olursa Trabzonspor'un Derdiyok!

31 Aralık 2015, 14:41 0 Yorum

Ryan Donk'un Galatasaray'dan kazanacağı ücret belli oldu

Ryan Donk'un Galatasaray'dan kazanacağı ücret belli oldu

30 Aralık 2015, 15:07 0 Yorum

Hava Kirliliği maçın durmasına neden oldu

Hava Kirliliği maçın durmasına neden oldu

27 Aralık 2015, 13:05 0 Yorum

Kasımpaşa yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Kasımpaşa yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

26 Aralık 2015, 19:21 0 Yorum

Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor Maçın Golleri Geniş Özeti

Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor Maçın Golleri Geniş Özeti

26 Aralık 2015, 16:45 0 Yorum

Kasımpaşa maçı öncesi Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor

Kasımpaşa maçı öncesi Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor

25 Aralık 2015, 16:17 0 Yorum

Bordo-mavili ekibin Kasımpaşa kadrosunda 4 eksik!

Bordo-mavili ekibin Kasımpaşa kadrosunda 4 eksik!

25 Aralık 2015, 13:08 0 Yorum

Trabzonspor zorlu Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Trabzonspor zorlu Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

24 Aralık 2015, 14:31 0 Yorum

Transfer Bombası Patladı Yıldız Futbolcu İle Galatasaray'da

Transfer Bombası Patladı Yıldız Futbolcu İle Galatasaray'da

24 Aralık 2015, 11:35 0 Yorum

Cimbom'da Babel Sesleri!

Cimbom'da Babel Sesleri!

23 Aralık 2015, 12:19 0 Yorum

Kasımpaşa'dan şok eden Donk açıklaması!

Kasımpaşa'dan şok eden Donk açıklaması!

21 Aralık 2015, 17:26 0 Yorum

Kasımpaşa - Trabzonspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Kasımpaşa - Trabzonspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

21 Aralık 2015, 13:32 0 Yorum