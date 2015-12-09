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Mou'dan şaşırtan Aguero açıklaması!
09 Eylül 2016, 14:25 0 Yorum
Mourinho'dan Fenerbahçe yorumu!
26 Ağustos 2016, 15:00 0 Yorum
Mourinho Resmen Açıklandı!
21 Mayıs 2016, 21:12 0 Yorum
Jose Mourinho Türk Yıldızın Peşinde!
27 Şubat 2016, 12:20 0 Yorum
Jose Mourinho Dünya Devinin Teklifini Reddetmiş!
07 Ocak 2016, 11:50 0 Yorum
Jose Mourinho Galatasaray'ın Kalbini İstiyor
22 Aralık 2015, 15:11 0 Yorum
Mourinho ara vermeden devam! 5 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
21 Aralık 2015, 16:24 0 Yorum
Chelsea'den Didier Drogba Bombası
21 Aralık 2015, 15:46 0 Yorum
Manchester'da Mourinho Sesleri
21 Aralık 2015, 12:55 0 Yorum
Jose Mourinho Chelsea'nin Ezeli Rakibinin Başına Geçiyor
19 Aralık 2015, 16:33 0 Yorum
Chelsea Jose Mourinho ayrılığının arkasındaki gerçek belli oldu
18 Aralık 2015, 17:11 0 Yorum
Chelsea'de takımın başına geçecek hoca belli oldu
18 Aralık 2015, 13:54 0 Yorum
Chelsea'de bir dönem sona erdi Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
17 Aralık 2015, 18:53 0 Yorum
Jose Mourinho Kabus dolu günler yaşamaya devam ediyor
15 Aralık 2015, 11:15 0 Yorum
Jose Mourinho Favori Olmamayı Kafasına Takmıyor
11 Aralık 2015, 10:38 0 Yorum
Kimse bunu beklemiyordu José Mourinho'dan Cüneyt Çakır itirafı
10 Aralık 2015, 11:18 0 Yorum
Adrian Mutu'dan Jose Mourinho Hakkında Olay Yaratacak Sözler
09 Aralık 2015, 18:27 0 Yorum