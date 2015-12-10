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Caner Erkin İnter Yolcusu!
19 Mayıs 2016, 10:58 0 Yorum
Ac Milan'ın Gözü Beşiktaşlı Jose Sosa'da
14 Mayıs 2016, 17:40 0 Yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira Porto Takımına Gidiyor!
11 Mayıs 2016, 13:43 0 Yorum
İtalya'da kupa finali takımları belli oldu!
03 Mart 2016, 11:32 0 Yorum
İtalyanların skandalları bitmiyor kadınlara büyük ayıp!
27 Şubat 2016, 14:07 0 Yorum
İtalya'da polis taraftarı taciz etti!
25 Şubat 2016, 09:00 0 Yorum
İtalya'da Mafya Futbol Takımı Kapattırdı
28 Aralık 2015, 07:30 0 Yorum
Sakatlık şoku yaşayan Burak Yılmaz tedavi için İtalya yolcusu
21 Aralık 2015, 10:39 0 Yorum
Galatasaray'ın UEFA Kupasındaki Rakibi Lazio'yu Yakından Tanıyalım
14 Aralık 2015, 15:10 0 Yorum
İtalya Napoli - Legia Varşova maçını beklerken ortalık fena karıştı
10 Aralık 2015, 19:44 0 Yorum
Romalı Salih Uçan'dan samimi itiraflar
10 Aralık 2015, 12:25 0 Yorum