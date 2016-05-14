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A Milli Takım Fatih Terim ile Kaç Kere Kazandı?
21 Mayıs 2016, 13:24 0 Yorum
Süper Lig’in Bu Yılki Çerçevesi Belli Oldu
20 Mayıs 2016, 11:08 0 Yorum
Osmanlıspor Ligin Son Haftasında Akhisar Belediyespor’u 1-0 Yendi
19 Mayıs 2016, 20:59 0 Yorum
Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak saat kaçta hangi kanalda?
17 Mayıs 2016, 20:21 0 Yorum
Galatasaray ilk 5’e Girebilecek mi?
17 Mayıs 2016, 11:58 0 Yorum
Galatasaray Akhisar Maçına Odaklanmış Durumda!
14 Mayıs 2016, 10:15 0 Yorum
Fenerbahçe 30 Maçta Sadece 3 Kere Yenildi!
14 Mayıs 2016, 10:05 0 Yorum