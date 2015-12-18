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A Milli Takım Hazırlarını Tamamladı
21 Mayıs 2016, 20:36 0 Yorum
Fatih Terim: Caner’i İştahlı Gördüm
21 Mayıs 2016, 20:10 0 Yorum
İngiltere Türkiye Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
12 Mayıs 2016, 19:16 0 Yorum
Evli futbolcudan rezalet haber!
05 Mart 2016, 17:33 0 Yorum
Millilerimizin İngiltere karşısında önemli sınavı!
04 Mart 2016, 13:16 0 Yorum
Rıdvan Dilmen'den İngiltere Teklifi İddiası!
13 Şubat 2016, 08:08 0 Yorum
İngiltere'de Fırtına Gibi Esen Mesut Özil'e Tebrik
08 Ocak 2016, 08:27 0 Yorum
5 Kişiyi İnfaz Eden IŞİD Terör Örgütünün Hedefinde İngiltere Vardı
04 Ocak 2016, 04:46 0 Yorum
Peter Crouch'un eşi Abbey Clancy'den cüretkar pozlar
26 Aralık 2015, 11:39 0 Yorum
İngiltere'de Louis van Gaal krizi büyüyor
24 Aralık 2015, 14:25 0 Yorum
Mourinho ara vermeden devam! 5 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
21 Aralık 2015, 16:24 0 Yorum
Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu! Dünya konuşuyor!
21 Aralık 2015, 14:34 0 Yorum
Mesut Özil Cami'ye Gidiyor
21 Aralık 2015, 12:22 0 Yorum
İngiltere'den yükselen transfer sesleri! Fener'e geliyor!
18 Aralık 2015, 15:19 0 Yorum