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Milli Futbolcu Enes Ünal’a 3 Maç Ceza Verildi!
17 Mayıs 2016, 16:55 0 Yorum
Hollanda'da Enes Ünal rüzgarı!
20 Şubat 2016, 12:02 0 Yorum
Şike depremi ile sallanan ülke bu sefer Hollanda!
15 Şubat 2016, 12:49 0 Yorum
Fenerbahçe'den Hakim Ziyech atağı
07 Ocak 2016, 10:14 0 Yorum
Van Persie taraftara teşekkür etti
23 Aralık 2015, 12:16 0 Yorum
Depay: ''Büyük futbolcular Fenerbahçe'de mi oynar?''
17 Aralık 2015, 16:36 0 Yorum
Wesley Sneijder'dan vatandaşı Robin Van Persie hakkında flaş açıklamalar
10 Aralık 2015, 12:13 0 Yorum