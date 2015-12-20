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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Üzülmez “Hak Ederek Kazandık”
19 Mayıs 2016, 23:19 0 Yorum
Fenerbahçe’de Hüzün Var! Fenerbahçe 2 Gençlerbirliği 1
16 Mayıs 2016, 09:46 0 Yorum
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile Kritik Maça Çıkacak!
15 Mayıs 2016, 11:16 0 Yorum
Gençlerbirliği Kadıköy'e Geliyor!
14 Mayıs 2016, 10:26 0 Yorum
Fenerbahçe 30 Maçta Sadece 3 Kere Yenildi!
14 Mayıs 2016, 10:05 0 Yorum
Fenerbahçe Motivasyonsuz Şekilde Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
11 Mayıs 2016, 16:58 0 Yorum
İbrahim Üzülmez Osmanlıspor maçını değerlendirdi
19 Mart 2016, 15:31 0 Yorum
Ankara'da 3 puan Osmanlı'nın
19 Mart 2016, 13:57 0 Yorum
Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez Doludizgin Yola Devam!
05 Mart 2016, 17:35 0 Yorum
Mehmet Demirkol Gençlerbirliği Beşiktaş maçını yorumladı
23 Şubat 2016, 15:14 0 Yorum
Gökhan Töre'den gelen haber siyah beyazlıları heyecanlandırdı
21 Şubat 2016, 17:16 0 Yorum
Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez ile şaha kalktı!
09 Şubat 2016, 09:06 0 Yorum
Hakan Arıkan Super Lig Ekibiyle Anlaştı
11 Ocak 2016, 13:33 0 Yorum
Gençlerbirliği teknik direktörü İbrahim Üzülmez'den flaş açıklamalar
03 Ocak 2016, 15:23 0 Yorum
Gençlerbirliği tartışmasına Rıdvan Dilmen'de dahil oldu
03 Ocak 2016, 12:45 0 Yorum
Gençlerbirliği'nde hedef Halil Altıntop
31 Aralık 2015, 14:46 0 Yorum
Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör adayı İbrahim Üzülmez
30 Aralık 2015, 11:48 0 Yorum
Yılmaz Vural Anlaştı Yeni Çalıştıracağı Takım Belli Oldu
24 Aralık 2015, 12:02 0 Yorum
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'dan Flaş Fuat Çapa Açıklaması
22 Aralık 2015, 17:23 0 Yorum
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav iddialı konuştu
21 Aralık 2015, 09:42 0 Yorum
Gençlerbirliği 0-1 Fenerbahçe Maçın Golleri ve Geniş Özeti
20 Aralık 2015, 18:39 0 Yorum