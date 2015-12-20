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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Üzülmez “Hak Ederek Kazandık”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Üzülmez “Hak Ederek Kazandık”

19 Mayıs 2016, 23:19 0 Yorum

Fenerbahçe’de Hüzün Var! Fenerbahçe 2 Gençlerbirliği 1

Fenerbahçe’de Hüzün Var! Fenerbahçe 2 Gençlerbirliği 1

16 Mayıs 2016, 09:46 0 Yorum

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile Kritik Maça Çıkacak!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile Kritik Maça Çıkacak!

15 Mayıs 2016, 11:16 0 Yorum

Gençlerbirliği Kadıköy'e Geliyor!

Gençlerbirliği Kadıköy'e Geliyor!

14 Mayıs 2016, 10:26 0 Yorum

Fenerbahçe 30 Maçta Sadece 3 Kere Yenildi!

Fenerbahçe 30 Maçta Sadece 3 Kere Yenildi!

14 Mayıs 2016, 10:05 0 Yorum

Fenerbahçe Motivasyonsuz Şekilde Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Motivasyonsuz Şekilde Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

11 Mayıs 2016, 16:58 0 Yorum

İbrahim Üzülmez Osmanlıspor maçını değerlendirdi

İbrahim Üzülmez Osmanlıspor maçını değerlendirdi

19 Mart 2016, 15:31 0 Yorum

Ankara'da 3 puan Osmanlı'nın

Ankara'da 3 puan Osmanlı'nın

19 Mart 2016, 13:57 0 Yorum

Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez Doludizgin Yola Devam!

Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez Doludizgin Yola Devam!

05 Mart 2016, 17:35 0 Yorum

Mehmet Demirkol Gençlerbirliği Beşiktaş maçını yorumladı

Mehmet Demirkol Gençlerbirliği Beşiktaş maçını yorumladı

23 Şubat 2016, 15:14 0 Yorum

Gökhan Töre'den gelen haber siyah beyazlıları heyecanlandırdı

Gökhan Töre'den gelen haber siyah beyazlıları heyecanlandırdı

21 Şubat 2016, 17:16 0 Yorum

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Canlı İzle

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Canlı İzle

20 Şubat 2016, 15:41 0 Yorum

Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez ile şaha kalktı!

Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez ile şaha kalktı!

09 Şubat 2016, 09:06 0 Yorum

Gençlerbirliği - Antalyaspor Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Gençlerbirliği - Antalyaspor Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

21 Ocak 2016, 13:25 0 Yorum

Hakan Arıkan Super Lig Ekibiyle Anlaştı

Hakan Arıkan Super Lig Ekibiyle Anlaştı

11 Ocak 2016, 13:33 0 Yorum

Gençlerbirliği teknik direktörü İbrahim Üzülmez'den flaş açıklamalar

Gençlerbirliği teknik direktörü İbrahim Üzülmez'den flaş açıklamalar

03 Ocak 2016, 15:23 0 Yorum

Gençlerbirliği tartışmasına Rıdvan Dilmen'de dahil oldu

Gençlerbirliği tartışmasına Rıdvan Dilmen'de dahil oldu

03 Ocak 2016, 12:45 0 Yorum

Gençlerbirliği'nde hedef Halil Altıntop

Gençlerbirliği'nde hedef Halil Altıntop

31 Aralık 2015, 14:46 0 Yorum

Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör adayı İbrahim Üzülmez

Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör adayı İbrahim Üzülmez

30 Aralık 2015, 11:48 0 Yorum

Yılmaz Vural Anlaştı Yeni Çalıştıracağı Takım Belli Oldu

Yılmaz Vural Anlaştı Yeni Çalıştıracağı Takım Belli Oldu

24 Aralık 2015, 12:02 0 Yorum

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'dan Flaş Fuat Çapa Açıklaması

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'dan Flaş Fuat Çapa Açıklaması

22 Aralık 2015, 17:23 0 Yorum

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav iddialı konuştu

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav iddialı konuştu

21 Aralık 2015, 09:42 0 Yorum

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliğini Fernandao ile geçti! İşte maçın özeti ve golü!

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliğini Fernandao ile geçti! İşte maçın özeti ve golü!

21 Aralık 2015, 03:10 0 Yorum

Gençlerbirliği 0-1 Fenerbahçe Maçın Golleri ve Geniş Özeti

Gençlerbirliği 0-1 Fenerbahçe Maçın Golleri ve Geniş Özeti

20 Aralık 2015, 18:39 0 Yorum