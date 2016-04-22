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Lucescu Galatasaray ile anlaştı
17 Temmuz 2017, 13:46 0 Yorum
Derbi öncesi Galatasaray'a güzel haber!
04 Mayıs 2016, 08:01 0 Yorum
Özbek Haldun Üstünel kartını çekti
28 Nisan 2016, 13:26 0 Yorum
Galatasaray Avrupa kupasını kaldırdı!
27 Nisan 2016, 19:01 0 Yorum
Yarsuvat herkese saydırdı!
23 Nisan 2016, 18:01 0 Yorum
Selçuk İnan geri döndü!
22 Nisan 2016, 16:58 0 Yorum
Hagi sürpriz teklife evet dedi!
22 Nisan 2016, 13:18 0 Yorum
Dursun Özbek'ten taraftarı kızdıracak sözler
22 Nisan 2016, 11:52 0 Yorum
Galatasaray için maaşını feda etti
22 Nisan 2016, 11:44 0 Yorum