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Galatasaray Çaykur Rizespor'u 3 golle geçti! Tur avantajını yakaladı!
20 Nisan 2016, 22:18 0 Yorum
Galatasaray'da gece yarısı operasyonu
13 Nisan 2016, 11:03 0 Yorum
Samuel Eto'o Galatasaray'a meydan okudu!
13 Nisan 2016, 10:48 0 Yorum
Jem Paul Karacan'dan flaş Galatasaray açıklaması!
13 Nisan 2016, 10:38 0 Yorum
İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
11 Aralık 2015, 23:16 0 Yorum
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
10 Aralık 2015, 23:50 0 Yorum
Sinan Engin'den şok Mustafa Denizli iddiası!
06 Aralık 2015, 01:27 0 Yorum
Cimbom'a Fransa'dan Gölcü geliyor
02 Aralık 2015, 01:53 0 Yorum
Kobe'den Cimbom'a Sinsi Bakış
02 Aralık 2015, 01:45 0 Yorum