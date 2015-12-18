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Gültekin Gencer O Transferi Açıkladı
24 Mayıs 2016, 10:45 0 Yorum
Rihanna ve Messi Antalya’ya Geliyor!
24 Mayıs 2016, 10:36 0 Yorum
Ronaldinho Antalyaspor’a Geliyor!
23 Mayıs 2016, 10:23 0 Yorum
Antalyaspor’da Hedef Avrupa Kupaları
21 Mayıs 2016, 21:06 0 Yorum
Ronaldinho Türkiye’ye Gelmek Üzere!
17 Mayıs 2016, 17:00 0 Yorum
Antalyaspor Ronaldinho için Düğmeye Bastı!
17 Mayıs 2016, 13:03 0 Yorum
Yıldız Oyuncular Antalyaspor’da Buluşacak!
11 Mayıs 2016, 14:03 0 Yorum
Konyaspor'dan Gültekin Gencer'e yaylım ateşi!
04 Şubat 2016, 11:44 0 Yorum
Antalyaspor gemileri yaktı Pato'yu istiyor!
13 Ocak 2016, 08:14 0 Yorum
Antalyaspor Emre Çolak için nabız yoklamaya devam ediyor
11 Ocak 2016, 12:44 0 Yorum
Ronaldinho'yu Antalyaspor'a Sürpriz Bir İsim Getirecek
18 Aralık 2015, 03:49 0 Yorum