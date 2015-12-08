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Göztepe Süper Lig transferlerine başladı
17 Temmuz 2017, 15:32 0 Yorum
Göztepe’nin Yeni Teknik Direktörü Okan Buruk
24 Mayıs 2016, 12:02 0 Yorum
Trabzonspor rakibi Göztepe'yi Bir Fark ile Yendi
11 Mayıs 2016, 19:55 0 Yorum
Fenerbahçe'nin beklediği müjdeli haber geldi
05 Mart 2016, 14:13 0 Yorum
Önder Özen Göztepe hayalimdi dedi!
16 Şubat 2016, 14:13 0 Yorum
Adı Göztepe ile anılan Ersun Yanal hakkında sürpriz iddia!
16 Şubat 2016, 09:53 0 Yorum
Ersun Yanal Geri Dönüyor!
10 Şubat 2016, 13:09 0 Yorum
Göztepe evinde puan kaybetti
09 Şubat 2016, 10:37 0 Yorum
Zirve mücadelesinde kazanan yok!
16 Ocak 2016, 18:00 0 Yorum
Transferin flaş takımı Göztepe iki kişiye daha imza attırdı
08 Ocak 2016, 15:42 0 Yorum
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den renkli görüntüler
28 Aralık 2015, 08:33 0 Yorum
Türkiye Kupası Maçında Hükmen Mağlubiyet Şoku
08 Aralık 2015, 16:49 0 Yorum