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Gökhan Töre West Ham'la anlaştı
09 Temmuz 2016, 10:30 0 Yorum
West Ham Gökhan Töre İçin 7 Numaralı Forma Ayarladı
24 Mayıs 2016, 11:41 0 Yorum
Fikret Orman: Töre’ye 100 Milyon Euro Verseler Satmam!
17 Mayıs 2016, 20:38 0 Yorum
Türkiye’nin En İyi Oyuncusu Gökhan Tere!
17 Mayıs 2016, 20:33 0 Yorum
Fikret Orman Gökhan Gönül ve Gökhan Hakkında Konuştu!
16 Mayıs 2016, 21:15 0 Yorum
Beşiktaş Gökhan Töre İçin Açıklama Yaptı!
11 Mayıs 2016, 16:52 0 Yorum
Beşiktaş o iddiaları yalanladı!
19 Mart 2016, 12:35 0 Yorum
Ali Pektaş Gökhan Töre transfer dedikoduları hakkında konuştu!
27 Şubat 2016, 16:56 0 Yorum
Fikret Orman Gökhan Töre krizini büyümeden çözmek istiyor!
26 Şubat 2016, 16:49 0 Yorum
Siyah Beyazlılarda Gökhan Töre krizi büyüyor!
25 Şubat 2016, 07:32 0 Yorum
Gökhan Töre'den gelen haber siyah beyazlıları heyecanlandırdı
21 Şubat 2016, 17:16 0 Yorum
Şenol Güneş ve Fikret Orman Gökhan Töre'ye Yüklendi!
21 Şubat 2016, 13:14 0 Yorum
Gökhan Töre'de güzel haber sevindirdi!
20 Şubat 2016, 14:32 0 Yorum
Gökhan Töre'den şaka gibi maç yorumu
29 Ocak 2016, 15:55 0 Yorum
Gökhan Töre transfer dedikodularına son noktayı koydu
23 Ocak 2016, 11:53 0 Yorum
Atletico Madrid Gökhan Töre için Beşiktaş'a servet önerdi
17 Ocak 2016, 15:04 0 Yorum
Oğuzhan Özyakup yuvadan uçuyor mu?
15 Ocak 2016, 16:51 0 Yorum
Gökhan Töre o haraketin hikayesini anlattı
08 Ocak 2016, 13:31 0 Yorum
Gökhan Töre için servet teklifine red
07 Ocak 2016, 11:35 0 Yorum
Gelen teklifler Şenol Güneş'in tadını kaçırdı
03 Ocak 2016, 14:48 0 Yorum
Gökhan Töre'ye rekor teklife red
03 Ocak 2016, 10:08 0 Yorum
Gökhan Töre'den Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalar
24 Aralık 2015, 12:51 0 Yorum
Gökhan Töre Neden Oynamadı?
23 Aralık 2015, 12:31 0 Yorum
Nöbetçi Golcü ''Töre''
21 Aralık 2015, 12:37 0 Yorum