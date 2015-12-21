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Gökhan Töre West Ham'la anlaştı

Gökhan Töre West Ham'la anlaştı

09 Temmuz 2016, 10:30 0 Yorum

West Ham Gökhan Töre İçin 7 Numaralı Forma Ayarladı

West Ham Gökhan Töre İçin 7 Numaralı Forma Ayarladı

24 Mayıs 2016, 11:41 0 Yorum

Fikret Orman: Töre’ye 100 Milyon Euro Verseler Satmam!

Fikret Orman: Töre’ye 100 Milyon Euro Verseler Satmam!

17 Mayıs 2016, 20:38 0 Yorum

Türkiye’nin En İyi Oyuncusu Gökhan Tere!

Türkiye’nin En İyi Oyuncusu Gökhan Tere!

17 Mayıs 2016, 20:33 0 Yorum

Fikret Orman Gökhan Gönül ve Gökhan Hakkında Konuştu!

Fikret Orman Gökhan Gönül ve Gökhan Hakkında Konuştu!

16 Mayıs 2016, 21:15 0 Yorum

Beşiktaş Gökhan Töre İçin Açıklama Yaptı!

Beşiktaş Gökhan Töre İçin Açıklama Yaptı!

11 Mayıs 2016, 16:52 0 Yorum

Beşiktaş o iddiaları yalanladı!

Beşiktaş o iddiaları yalanladı!

19 Mart 2016, 12:35 0 Yorum

Ali Pektaş Gökhan Töre transfer dedikoduları hakkında konuştu!

Ali Pektaş Gökhan Töre transfer dedikoduları hakkında konuştu!

27 Şubat 2016, 16:56 0 Yorum

Fikret Orman Gökhan Töre krizini büyümeden çözmek istiyor!

Fikret Orman Gökhan Töre krizini büyümeden çözmek istiyor!

26 Şubat 2016, 16:49 0 Yorum

Siyah Beyazlılarda Gökhan Töre krizi büyüyor!

Siyah Beyazlılarda Gökhan Töre krizi büyüyor!

25 Şubat 2016, 07:32 0 Yorum

Gökhan Töre'den gelen haber siyah beyazlıları heyecanlandırdı

Gökhan Töre'den gelen haber siyah beyazlıları heyecanlandırdı

21 Şubat 2016, 17:16 0 Yorum

Şenol Güneş ve Fikret Orman Gökhan Töre'ye Yüklendi!

Şenol Güneş ve Fikret Orman Gökhan Töre'ye Yüklendi!

21 Şubat 2016, 13:14 0 Yorum

Gökhan Töre'de güzel haber sevindirdi!

Gökhan Töre'de güzel haber sevindirdi!

20 Şubat 2016, 14:32 0 Yorum

Gökhan Töre'den şaka gibi maç yorumu

Gökhan Töre'den şaka gibi maç yorumu

29 Ocak 2016, 15:55 0 Yorum

Gökhan Töre transfer dedikodularına son noktayı koydu

Gökhan Töre transfer dedikodularına son noktayı koydu

23 Ocak 2016, 11:53 0 Yorum

Atletico Madrid Gökhan Töre için Beşiktaş'a servet önerdi

Atletico Madrid Gökhan Töre için Beşiktaş'a servet önerdi

17 Ocak 2016, 15:04 0 Yorum

Oğuzhan Özyakup yuvadan uçuyor mu?

Oğuzhan Özyakup yuvadan uçuyor mu?

15 Ocak 2016, 16:51 0 Yorum

Gökhan Töre o haraketin hikayesini anlattı

Gökhan Töre o haraketin hikayesini anlattı

08 Ocak 2016, 13:31 0 Yorum

Gökhan Töre için servet teklifine red

Gökhan Töre için servet teklifine red

07 Ocak 2016, 11:35 0 Yorum

Gelen teklifler Şenol Güneş'in tadını kaçırdı

Gelen teklifler Şenol Güneş'in tadını kaçırdı

03 Ocak 2016, 14:48 0 Yorum

Gökhan Töre'ye rekor teklife red

Gökhan Töre'ye rekor teklife red

03 Ocak 2016, 10:08 0 Yorum

Gökhan Töre'den Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalar

Gökhan Töre'den Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalar

24 Aralık 2015, 12:51 0 Yorum

Gökhan Töre Neden Oynamadı?

Gökhan Töre Neden Oynamadı?

23 Aralık 2015, 12:31 0 Yorum

Nöbetçi Golcü ''Töre''

Nöbetçi Golcü ''Töre''

21 Aralık 2015, 12:37 0 Yorum