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Fatih Terim Özbek'e hayır dedi!
06 Mayıs 2016, 08:32 0 Yorum
Slaven Bilic West Ham'da destan yazdı
30 Nisan 2016, 16:29 0 Yorum
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayak sesleri
30 Nisan 2016, 09:53 0 Yorum
Ronaldo'dan kötü haber!
28 Nisan 2016, 13:19 0 Yorum
Erkan Zengin serbest kaldı
28 Nisan 2016, 13:13 0 Yorum
Küme düşer dediler Süper Lig'e çıktılar!
26 Nisan 2016, 13:59 0 Yorum
Trabzon maçının hakemi konuştu
26 Nisan 2016, 13:32 0 Yorum
Trabzon saldırganı serbest bırakıldı
25 Nisan 2016, 18:00 0 Yorum
Liverpol'da doping krizi!
23 Nisan 2016, 17:51 0 Yorum
Galatasaray'da 2. Lucescu dönemi
20 Nisan 2016, 07:43 0 Yorum