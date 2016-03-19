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Ünlü futbolcudan flaş karar! Bıraktı
09 Eylül 2016, 14:23 0 Yorum
Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Artık kanalizasyon işletiyor...
12 Ağustos 2016, 12:45 0 Yorum
A Milli Takım tarihindeki İngiltere Maçlarında Gol Dahi Atamadı!
22 Mayıs 2016, 09:44 0 Yorum
Rusya’nın Kralı CSKA Moskova
21 Mayıs 2016, 14:12 0 Yorum
İDO'dan Oynanacak Maçlar İçin Ek Seferler Düzenleniyor!
15 Mayıs 2016, 10:40 0 Yorum
Son Dakika: Beşiktaş’a Doping Operasyonu
14 Mayıs 2016, 11:14 0 Yorum
Ankara'da Big Bubble Futbol'un Tanıtımı Yapıldı
12 Mayıs 2016, 19:07 0 Yorum
Galatasaray'dan Beşiktaş Teknik Direktörüne Teklif!
11 Mayıs 2016, 09:37 0 Yorum
Arda Turan Takipcisine "Seni Bulacağım..."
11 Mayıs 2016, 09:09 0 Yorum
Küme düşer dediler Süper Lig'e çıktılar!
26 Nisan 2016, 13:59 0 Yorum
Hagi sürpriz teklife evet dedi!
22 Nisan 2016, 13:18 0 Yorum
Beşiktaş'a kötü haber
19 Mart 2016, 17:43 0 Yorum
Kıyasıya mücadele beraberlikle bitti
19 Mart 2016, 17:32 0 Yorum
Trabzonspor geri döndü!
19 Mart 2016, 16:36 0 Yorum
Dursun Yarsuvat kongrede sert konuştu
19 Mart 2016, 16:04 0 Yorum
Galatasaray yönetimine ağır eleştiri!
19 Mart 2016, 15:58 0 Yorum
Terör yabancı oyuncuları endişelendiriyor
19 Mart 2016, 15:39 0 Yorum
Everton, Arsenal'i zorlamadı
19 Mart 2016, 15:35 0 Yorum
İbrahim Üzülmez Osmanlıspor maçını değerlendirdi
19 Mart 2016, 15:31 0 Yorum
Üniversite için her şey hazır!
19 Mart 2016, 14:17 0 Yorum
Ünal Aysal başkan adaylığı için konuştu
19 Mart 2016, 14:09 0 Yorum
Ankara'da 3 puan Osmanlı'nın
19 Mart 2016, 13:57 0 Yorum
3 büyüklerden terör mesajı!
19 Mart 2016, 13:51 0 Yorum
Konyaspor'dan ''sağduyulu'' açıklama
19 Mart 2016, 13:43 0 Yorum