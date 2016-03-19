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Ünlü futbolcudan flaş karar! Bıraktı

Ünlü futbolcudan flaş karar! Bıraktı

09 Eylül 2016, 14:23 0 Yorum

Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Artık kanalizasyon işletiyor...

Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Artık kanalizasyon işletiyor...

12 Ağustos 2016, 12:45 0 Yorum

A Milli Takım tarihindeki İngiltere Maçlarında Gol Dahi Atamadı!

A Milli Takım tarihindeki İngiltere Maçlarında Gol Dahi Atamadı!

22 Mayıs 2016, 09:44 0 Yorum

Rusya’nın Kralı CSKA Moskova

Rusya’nın Kralı CSKA Moskova

21 Mayıs 2016, 14:12 0 Yorum

İDO'dan Oynanacak Maçlar İçin Ek Seferler Düzenleniyor!

İDO'dan Oynanacak Maçlar İçin Ek Seferler Düzenleniyor!

15 Mayıs 2016, 10:40 0 Yorum

Son Dakika: Beşiktaş’a Doping Operasyonu

Son Dakika: Beşiktaş’a Doping Operasyonu

14 Mayıs 2016, 11:14 0 Yorum

Ankara'da Big Bubble Futbol'un Tanıtımı Yapıldı

Ankara'da Big Bubble Futbol'un Tanıtımı Yapıldı

12 Mayıs 2016, 19:07 0 Yorum

Galatasaray'dan Beşiktaş Teknik Direktörüne Teklif!

Galatasaray'dan Beşiktaş Teknik Direktörüne Teklif!

11 Mayıs 2016, 09:37 0 Yorum

Arda Turan Takipcisine "Seni Bulacağım..."

Arda Turan Takipcisine "Seni Bulacağım..."

11 Mayıs 2016, 09:09 0 Yorum

Küme düşer dediler Süper Lig'e çıktılar!

Küme düşer dediler Süper Lig'e çıktılar!

26 Nisan 2016, 13:59 0 Yorum

Hagi sürpriz teklife evet dedi!

Hagi sürpriz teklife evet dedi!

22 Nisan 2016, 13:18 0 Yorum

Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'a kötü haber

19 Mart 2016, 17:43 0 Yorum

Kıyasıya mücadele beraberlikle bitti

Kıyasıya mücadele beraberlikle bitti

19 Mart 2016, 17:32 0 Yorum

Trabzonspor geri döndü!

Trabzonspor geri döndü!

19 Mart 2016, 16:36 0 Yorum

Dursun Yarsuvat kongrede sert konuştu

Dursun Yarsuvat kongrede sert konuştu

19 Mart 2016, 16:04 0 Yorum

Galatasaray yönetimine ağır eleştiri!

Galatasaray yönetimine ağır eleştiri!

19 Mart 2016, 15:58 0 Yorum

Terör yabancı oyuncuları endişelendiriyor

Terör yabancı oyuncuları endişelendiriyor

19 Mart 2016, 15:39 0 Yorum

Everton, Arsenal'i zorlamadı

Everton, Arsenal'i zorlamadı

19 Mart 2016, 15:35 0 Yorum

İbrahim Üzülmez Osmanlıspor maçını değerlendirdi

İbrahim Üzülmez Osmanlıspor maçını değerlendirdi

19 Mart 2016, 15:31 0 Yorum

Üniversite için her şey hazır!

Üniversite için her şey hazır!

19 Mart 2016, 14:17 0 Yorum

Ünal Aysal başkan adaylığı için konuştu

Ünal Aysal başkan adaylığı için konuştu

19 Mart 2016, 14:09 0 Yorum

Ankara'da 3 puan Osmanlı'nın

Ankara'da 3 puan Osmanlı'nın

19 Mart 2016, 13:57 0 Yorum

3 büyüklerden terör mesajı!

3 büyüklerden terör mesajı!

19 Mart 2016, 13:51 0 Yorum

Konyaspor'dan ''sağduyulu'' açıklama

Konyaspor'dan ''sağduyulu'' açıklama

19 Mart 2016, 13:43 0 Yorum