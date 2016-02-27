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Fikret Orman: Takımı sahadan çekeriz

Fikret Orman: Takımı sahadan çekeriz

06 Haziran 2017, 01:30 0 Yorum

Beşiktaş'ın efsanesinden sert sözler: Tolga haketmiyor!

Beşiktaş'ın efsanesinden sert sözler: Tolga haketmiyor!

03 Eylül 2016, 13:55 0 Yorum

Beşiktaş'tan gövde gösterisi!

Beşiktaş'tan gövde gösterisi!

02 Eylül 2016, 13:08 0 Yorum

Fikret Orman'dan Beşiktaş taraftarına müjde: 2 yıldız alacağız

Fikret Orman'dan Beşiktaş taraftarına müjde: 2 yıldız alacağız

28 Temmuz 2016, 11:04 0 Yorum

Fikret Orman'dan flaş Balotelli açıklaması!

Fikret Orman'dan flaş Balotelli açıklaması!

27 Temmuz 2016, 08:20 0 Yorum

Beşiktaş’ta Sosa antrenmana katıldı

Beşiktaş’ta Sosa antrenmana katıldı

14 Temmuz 2016, 15:37 0 Yorum

Arda Turan Beşiktaş’a mı Geliyor?

Arda Turan Beşiktaş’a mı Geliyor?

22 Mayıs 2016, 11:04 0 Yorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Mazbatasını Aldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Mazbatasını Aldı

20 Mayıs 2016, 14:03 0 Yorum

Beşiktaş’ın Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi kanalda? Bilet Fiyatları?

Beşiktaş’ın Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi kanalda? Bilet Fiyatları?

19 Mayıs 2016, 09:32 0 Yorum

Fikret Orman Gomez’e “Bonservisini Al Türkiye’ye Gel” Dedi

Fikret Orman Gomez’e “Bonservisini Al Türkiye’ye Gel” Dedi

18 Mayıs 2016, 12:21 0 Yorum

Fikret Orman: Töre’ye 100 Milyon Euro Verseler Satmam!

Fikret Orman: Töre’ye 100 Milyon Euro Verseler Satmam!

17 Mayıs 2016, 20:38 0 Yorum

Beşiktaşlı Futbolcuya Chelsea’den Teklif!

Beşiktaşlı Futbolcuya Chelsea’den Teklif!

17 Mayıs 2016, 12:09 0 Yorum

Fikret Orman Gökhan Gönül ve Gökhan Hakkında Konuştu!

Fikret Orman Gökhan Gönül ve Gökhan Hakkında Konuştu!

16 Mayıs 2016, 21:15 0 Yorum

Fikret Orman Göndermede Bulundu “Şaibesiz Şampiyon Olduk”

Fikret Orman Göndermede Bulundu “Şaibesiz Şampiyon Olduk”

16 Mayıs 2016, 21:13 0 Yorum

Beşiktaş’ın Sıradaki Hedefi Avrupa!

Beşiktaş’ın Sıradaki Hedefi Avrupa!

16 Mayıs 2016, 19:12 0 Yorum

Fikret Orman’dan Doping Açıklaması

Fikret Orman’dan Doping Açıklaması

15 Mayıs 2016, 13:56 0 Yorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Açıkladı "Bundan Sonra Her Sene"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Açıkladı "Bundan Sonra Her Sene"

15 Mayıs 2016, 10:47 0 Yorum

Beşiktaş Kulüp Borcu Açıklandı

Beşiktaş Kulüp Borcu Açıklandı

14 Mayıs 2016, 16:26 0 Yorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Konuşmacıya Tokat Attı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Konuşmacıya Tokat Attı!

14 Mayıs 2016, 15:34 0 Yorum

Beşiktaş’ta Bir Kez Daha Başkan Fikret Orman!

Beşiktaş’ta Bir Kez Daha Başkan Fikret Orman!

14 Mayıs 2016, 11:08 0 Yorum

Fikret Orman: "O Kupayı Getireceksiniz!"

Fikret Orman: "O Kupayı Getireceksiniz!"

12 Mayıs 2016, 10:45 0 Yorum

Fikret Orman Nani'nin golüne dayanamadı!

Fikret Orman Nani'nin golüne dayanamadı!

01 Mart 2016, 08:19 0 Yorum

Fikret Orman kararını verdi orada yerini alacak!

Fikret Orman kararını verdi orada yerini alacak!

29 Şubat 2016, 10:10 0 Yorum

Fikret Orman müjdeyi verdi camiayı sevindiren haber!

Fikret Orman müjdeyi verdi camiayı sevindiren haber!

27 Şubat 2016, 11:33 0 Yorum