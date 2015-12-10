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Melo'nun Menajeri Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!
12 Mayıs 2016, 17:44 0 Yorum
Felipe Melo'dan sonunda patladı!
21 Şubat 2016, 16:08 0 Yorum
Galatasaray kulübünden eski futbolcusuna büyük jest!
20 Şubat 2016, 10:53 0 Yorum
Felipe Melo şok hatasının ardından şoke etti
28 Ocak 2016, 09:29 0 Yorum
Felipe Melo'dan Galatasaray'a hüzünlü sitem
24 Ocak 2016, 15:15 0 Yorum
Felipe Melo'dan itiraf gibi açıklamalar
15 Ocak 2016, 11:25 0 Yorum
Felipe Melo'nun menajeri iddiaları cevapladı
09 Ocak 2016, 17:15 0 Yorum
Roberto Mancini'den Felipe Melo'yu üzecek haber
08 Ocak 2016, 17:00 0 Yorum
Samba Gold ödülü Neymar'ın Felipe Melo 3. sırada
02 Ocak 2016, 15:54 0 Yorum
Alex Telles takım arkadaşı Felipe Melo hakkında konuştu
22 Aralık 2015, 18:06 0 Yorum
İtalya Serie A'da Felipe Melo'ya şok ceza
22 Aralık 2015, 14:31 0 Yorum
İnter'e Felipe Melo şoku
21 Aralık 2015, 09:37 0 Yorum
Galatasaray sorusuna Felipe Melo'dan yeşil ışık
20 Aralık 2015, 14:03 0 Yorum
Felipe Melo'dan Yuto Nagatomo'ya şok küfür
12 Aralık 2015, 17:25 0 Yorum
Galatasaray Felipe Melo'nun Yerini Sebastian Rode ile Doldurmak İstiyor
10 Aralık 2015, 09:26 0 Yorum