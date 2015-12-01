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Fenerbahçe Torku Konyaspor'u 3-0 yenerek avantajı yakaladı!
20 Nisan 2016, 22:09 0 Yorum
Aziz Yıldırım maç sonunda çileden çıktı!
10 Nisan 2016, 10:53 0 Yorum
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Gökhan Gönül'den flash itiraf!
01 Nisan 2016, 09:10 0 Yorum
Fenerbahçe yıldızlarıyla sözleşme yenileyecek!
26 Mart 2016, 14:45 0 Yorum
İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
11 Aralık 2015, 23:16 0 Yorum
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
10 Aralık 2015, 23:50 0 Yorum
Fenandao takımımız oturuyor, istediğimiz seviyeye geliyoruz!
01 Aralık 2015, 01:29 0 Yorum