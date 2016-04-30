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Fatih Terim Arda Turan açıklaması! Fatih Terim Arda için ne dedi?
10 Haziran 2017, 21:58 0 Yorum
Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte muhtemel isimler
13 Şubat 2017, 23:50 0 Yorum
Fatih Terim Fransızca Cevap Verdi!
24 Mayıs 2016, 21:25 0 Yorum
Fatih Terim “Dişe Diş Bir Mücadele Oldu”
23 Mayıs 2016, 11:40 0 Yorum
Fatih Terim “Şansızlığın Birini Kırdık”
23 Mayıs 2016, 11:34 0 Yorum
Bunun adı Gol Çizgisi Teknolojisi!
23 Mayıs 2016, 11:07 0 Yorum
Fatih Terim Hakeme Ofsayt Pozisyonunu İzletti!
23 Mayıs 2016, 11:04 0 Yorum
İngiltere Türkiye Maçını Hakem Kazandı
22 Mayıs 2016, 22:28 0 Yorum
İngiltere 2 Türkiye 1 Hazırlık Maç Özeti!
22 Mayıs 2016, 18:25 0 Yorum
Fatih Terim “Kimseden Korkumuz Yok”
22 Mayıs 2016, 11:13 0 Yorum
Yönetim Fatih Terim istemiyor mu?
22 Mayıs 2016, 10:38 0 Yorum
Fatih Terim: Caner’i İştahlı Gördüm
21 Mayıs 2016, 20:10 0 Yorum
A Milli Takım Fatih Terim ile Kaç Kere Kazandı?
21 Mayıs 2016, 13:24 0 Yorum
Torku Konyaspor’dan Milli Takıma Tepki!
20 Mayıs 2016, 20:09 0 Yorum
A Milli Takım ‘Orta Saha’ Üzerine Kurulu
19 Mayıs 2016, 13:36 0 Yorum
Fatih Terim Net Konuştu “O Kupayı İstiyorum”
19 Mayıs 2016, 11:18 0 Yorum
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den Samimi Açıklamalar
18 Mayıs 2016, 20:52 0 Yorum
Fatih Terim Kritik Açıklamalarda Bulundu!
18 Mayıs 2016, 17:54 0 Yorum
Galatasaray UEFA Kupası için Yemek Düzenledi!
17 Mayıs 2016, 12:31 0 Yorum
Fatih Terim: "Finalde Almanya'yı İstiyorum"
12 Mayıs 2016, 14:30 0 Yorum
Fatih Terim:"Avrupadaki 3.lük Yeterli Değil"
11 Mayıs 2016, 19:42 0 Yorum
Fatih Terim Özbek'e hayır dedi!
06 Mayıs 2016, 08:32 0 Yorum
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayak sesleri
30 Nisan 2016, 09:53 0 Yorum