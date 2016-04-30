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Fatih Terim Arda Turan açıklaması! Fatih Terim Arda için ne dedi?

Fatih Terim Arda Turan açıklaması! Fatih Terim Arda için ne dedi?

10 Haziran 2017, 21:58 0 Yorum

Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte muhtemel isimler

Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte muhtemel isimler

13 Şubat 2017, 23:50 0 Yorum

Fatih Terim Fransızca Cevap Verdi!

Fatih Terim Fransızca Cevap Verdi!

24 Mayıs 2016, 21:25 0 Yorum

Fatih Terim “Dişe Diş Bir Mücadele Oldu”

Fatih Terim “Dişe Diş Bir Mücadele Oldu”

23 Mayıs 2016, 11:40 0 Yorum

Fatih Terim “Şansızlığın Birini Kırdık”

Fatih Terim “Şansızlığın Birini Kırdık”

23 Mayıs 2016, 11:34 0 Yorum

Bunun adı Gol Çizgisi Teknolojisi!

Bunun adı Gol Çizgisi Teknolojisi!

23 Mayıs 2016, 11:07 0 Yorum

Fatih Terim Hakeme Ofsayt Pozisyonunu İzletti!

Fatih Terim Hakeme Ofsayt Pozisyonunu İzletti!

23 Mayıs 2016, 11:04 0 Yorum

İngiltere Türkiye Maçını Hakem Kazandı

İngiltere Türkiye Maçını Hakem Kazandı

22 Mayıs 2016, 22:28 0 Yorum

İngiltere 2 Türkiye 1 Hazırlık Maç Özeti!

İngiltere 2 Türkiye 1 Hazırlık Maç Özeti!

22 Mayıs 2016, 18:25 0 Yorum

İngiltere’ye Tarihimiz Boyunca İlk Golümüzü Attık Ama Yetmedi İngiltere 2 – 1 Türkiye!

İngiltere’ye Tarihimiz Boyunca İlk Golümüzü Attık Ama Yetmedi İngiltere 2 – 1 Türkiye!

22 Mayıs 2016, 18:15 0 Yorum

Fatih Terim “Kimseden Korkumuz Yok”

Fatih Terim “Kimseden Korkumuz Yok”

22 Mayıs 2016, 11:13 0 Yorum

Yönetim Fatih Terim istemiyor mu?

Yönetim Fatih Terim istemiyor mu?

22 Mayıs 2016, 10:38 0 Yorum

Fatih Terim: Caner’i İştahlı Gördüm

Fatih Terim: Caner’i İştahlı Gördüm

21 Mayıs 2016, 20:10 0 Yorum

A Milli Takım Fatih Terim ile Kaç Kere Kazandı?

A Milli Takım Fatih Terim ile Kaç Kere Kazandı?

21 Mayıs 2016, 13:24 0 Yorum

Torku Konyaspor’dan Milli Takıma Tepki!

Torku Konyaspor’dan Milli Takıma Tepki!

20 Mayıs 2016, 20:09 0 Yorum

A Milli Takım ‘Orta Saha’ Üzerine Kurulu

A Milli Takım ‘Orta Saha’ Üzerine Kurulu

19 Mayıs 2016, 13:36 0 Yorum

Fatih Terim Net Konuştu “O Kupayı İstiyorum”

Fatih Terim Net Konuştu “O Kupayı İstiyorum”

19 Mayıs 2016, 11:18 0 Yorum

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den Samimi Açıklamalar

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den Samimi Açıklamalar

18 Mayıs 2016, 20:52 0 Yorum

Fatih Terim Kritik Açıklamalarda Bulundu!

Fatih Terim Kritik Açıklamalarda Bulundu!

18 Mayıs 2016, 17:54 0 Yorum

Galatasaray UEFA Kupası için Yemek Düzenledi!

Galatasaray UEFA Kupası için Yemek Düzenledi!

17 Mayıs 2016, 12:31 0 Yorum

Fatih Terim: "Finalde Almanya'yı İstiyorum"

Fatih Terim: "Finalde Almanya'yı İstiyorum"

12 Mayıs 2016, 14:30 0 Yorum

Fatih Terim:"Avrupadaki 3.lük Yeterli Değil"

Fatih Terim:"Avrupadaki 3.lük Yeterli Değil"

11 Mayıs 2016, 19:42 0 Yorum

Fatih Terim Özbek'e hayır dedi!

Fatih Terim Özbek'e hayır dedi!

06 Mayıs 2016, 08:32 0 Yorum

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayak sesleri

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayak sesleri

30 Nisan 2016, 09:53 0 Yorum