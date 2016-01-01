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Ünlü Oyuncular Düğünden Sonra Para Bastı!
24 Mayıs 2016, 21:45 0 Yorum
Tek Bir Konserden 600 bin TL Para Alacak
23 Mayıs 2016, 22:31 0 Yorum
Tarkan’ın Eski Sevgilisi Konuştu!
21 Mayıs 2016, 22:31 0 Yorum
‘O’ İsim Sürpriz Biriyle Evleniyor!
20 Mayıs 2016, 22:52 0 Yorum
Tolga Kardel Aradığım Aşkı Nihayet Buldum Dedi
14 Mayıs 2016, 17:25 0 Yorum
Tarkan Evlilik Tarihini Açıkladı Kısmetse Bu Yıl Evlenirim
04 Ocak 2016, 06:50 0 Yorum
Çağla Şikel Yeniden Mi Evlenecek?
04 Ocak 2016, 04:55 0 Yorum
Pınar Dilek ve Megastar Tarkan Ne Zaman Evleniyor? Tüm Detaylar Trfutbol
01 Ocak 2016, 14:14 0 Yorum