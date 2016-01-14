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Engin Bekdemir Eskişehirspor’dan Ayrılmakta Kararlı!

Engin Bekdemir Eskişehirspor’dan Ayrılmakta Kararlı!

23 Mayıs 2016, 11:37 0 Yorum

Samet Aybaba: “Eskişehirspor Hakemler Yüzüne Küme Düştü”

Samet Aybaba: “Eskişehirspor Hakemler Yüzüne Küme Düştü”

19 Mayıs 2016, 23:23 0 Yorum

Engin Pekdemir’e Galatasaray’dan kanca

Engin Pekdemir’e Galatasaray’dan kanca

18 Mayıs 2016, 21:16 0 Yorum

Flaş: Beşiktaş PFDK’ya Sevk Edildi!

Flaş: Beşiktaş PFDK’ya Sevk Edildi!

17 Mayıs 2016, 16:49 0 Yorum

Eskişehirspor ve Başakşehir Maçında Çıkan Olaylarla İlgili Açıklama!

Eskişehirspor ve Başakşehir Maçında Çıkan Olaylarla İlgili Açıklama!

15 Mayıs 2016, 13:40 0 Yorum

Küme Düşen Son 2 Takım Kim Olacak!

Küme Düşen Son 2 Takım Kim Olacak!

15 Mayıs 2016, 10:20 0 Yorum

Eskişehirspor Atatürk Stadyumunda Son Maçına Çıkacak

Eskişehirspor Atatürk Stadyumunda Son Maçına Çıkacak

12 Mayıs 2016, 18:46 0 Yorum

Kayseri'de iki taraf da gol bulamadı

Kayseri'de iki taraf da gol bulamadı

18 Mart 2016, 21:31 0 Yorum

Samet Aybaba sezonun kalanı için konuştu

Samet Aybaba sezonun kalanı için konuştu

18 Mart 2016, 20:35 0 Yorum

Maç bitti kulübe bir anda karıştı!

Maç bitti kulübe bir anda karıştı!

21 Şubat 2016, 12:19 0 Yorum

Eskişehirspor taraftarından bodrum göndermesi çıldırttı!

Eskişehirspor taraftarından bodrum göndermesi çıldırttı!

16 Şubat 2016, 09:48 0 Yorum

Eskişehirspor Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puan almayı başardı

Eskişehirspor Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puan almayı başardı

08 Şubat 2016, 08:05 0 Yorum

Eskişehirspor'un hayalleri son dakikada yıkıldı

Eskişehirspor'un hayalleri son dakikada yıkıldı

28 Ocak 2016, 20:16 0 Yorum

Eskişehirspor 6 puan değerinde 3 puan aldı

Eskişehirspor 6 puan değerinde 3 puan aldı

24 Ocak 2016, 14:46 0 Yorum

Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor kupada güldü

Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor kupada güldü

22 Ocak 2016, 14:06 0 Yorum

Sivasspor - Eskişehirspor Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Sivasspor - Eskişehirspor Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

21 Ocak 2016, 13:30 0 Yorum

Eskişehirspor-Fenerbahçe maçı hakeminin puanı belli oldu

Eskişehirspor-Fenerbahçe maçı hakeminin puanı belli oldu

19 Ocak 2016, 12:20 0 Yorum

Eskişehirspor cephesinde sular durulmuyor

Eskişehirspor cephesinde sular durulmuyor

19 Ocak 2016, 10:10 0 Yorum

Eskişehirspor - Fenerbahçe maçı oynanacak mı?

Eskişehirspor - Fenerbahçe maçı oynanacak mı?

18 Ocak 2016, 10:22 0 Yorum

Fenerbahçe yarın oynayacağı Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe yarın oynayacağı Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı

17 Ocak 2016, 11:30 0 Yorum

Eskişehirspor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle Radyodan Dinle

Eskişehirspor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle Radyodan Dinle

16 Ocak 2016, 14:28 0 Yorum

Fenerbahçe Eskişehirspor maçına bileniyor

Fenerbahçe Eskişehirspor maçına bileniyor

16 Ocak 2016, 11:41 0 Yorum

Büyük sürpriz Eskişehirspor Umut'u istiyor

Büyük sürpriz Eskişehirspor Umut'u istiyor

16 Ocak 2016, 10:41 0 Yorum

Fenerbahçe lige dönüyor Eskişehirspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe lige dönüyor Eskişehirspor hazırlıkları başladı

14 Ocak 2016, 13:05 0 Yorum