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Ersun Yanal Fransa'ya gidiyor!
09 Temmuz 2016, 11:06 0 Yorum
Ersun Yanal 2 Yıllık Hedefi Belirledi
24 Mayıs 2016, 11:46 0 Yorum
Ersun Yanal En Az 7 Transfer İstiyor
22 Mayıs 2016, 10:52 0 Yorum
Trabzonspor’da Reform Zamanı
21 Mayıs 2016, 21:19 0 Yorum
Trabzonspor’un Umutsuz Geleceği Ne Olacak?
21 Mayıs 2016, 10:02 0 Yorum
Ersun Yanal “Trabzonspor Savaşacak”
19 Mayıs 2016, 21:17 0 Yorum
Trabzonspor Son İki Maçta Kalesinde 13 Gol Gördü
19 Mayıs 2016, 20:41 0 Yorum
Ersun Yanal Odasında Futbolcuların Geçmiş Maçlarını izliyor!
19 Mayıs 2016, 19:52 0 Yorum
Ersun Yanal’ın Bıçağının Önüde Kesiyor Arkasıda!
19 Mayıs 2016, 09:55 0 Yorum
Ersun Yanal “Eski Günlere Geri Döneceğiz”
18 Mayıs 2016, 21:42 0 Yorum
Ersun Yanal’a Trabzonspor Heyeti Tarafından Destek!
18 Mayıs 2016, 12:25 0 Yorum
Ersun Yanal Trabzonspor için Heyecanlı!
17 Mayıs 2016, 17:17 0 Yorum
Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal Ne Kadar Ücret Alacak?
17 Mayıs 2016, 12:39 0 Yorum
Trabzonspor Ersun Yanal ile Antlaştı!
16 Mayıs 2016, 14:09 0 Yorum
Trabzonspor'a Avukatlar Hacize Geldi!
11 Mayıs 2016, 09:19 0 Yorum
Dursun Özbek'ten taraftarı kızdıracak sözler
22 Nisan 2016, 11:52 0 Yorum
Ersun Yanal'dan inanılmaz derbi açıklaması!
01 Mart 2016, 13:07 0 Yorum
Ersun Yanal'ı sonunda çıldırttılar!
28 Şubat 2016, 13:13 0 Yorum
Ersun Yanal Geri Dönüyor!
10 Şubat 2016, 13:09 0 Yorum
Bu sefer Çin kulübünün peşinde olduğu isim Ersun Yanal
07 Şubat 2016, 10:30 0 Yorum
Ersun Yanal merak edilen soruları cevapladı
31 Aralık 2015, 11:52 0 Yorum
Trabzonspor'lu yöneticiler Ersun Yanal'ı sinirlendirdi!
23 Aralık 2015, 14:18 0 Yorum
Anlaşma tamam Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor
21 Aralık 2015, 10:01 0 Yorum