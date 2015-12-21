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Ersun Yanal Fransa'ya gidiyor!

Ersun Yanal Fransa'ya gidiyor!

09 Temmuz 2016, 11:06 0 Yorum

Ersun Yanal 2 Yıllık Hedefi Belirledi

Ersun Yanal 2 Yıllık Hedefi Belirledi

24 Mayıs 2016, 11:46 0 Yorum

Ersun Yanal En Az 7 Transfer İstiyor

Ersun Yanal En Az 7 Transfer İstiyor

22 Mayıs 2016, 10:52 0 Yorum

Trabzonspor’da Reform Zamanı

Trabzonspor’da Reform Zamanı

21 Mayıs 2016, 21:19 0 Yorum

Trabzonspor’un Umutsuz Geleceği Ne Olacak?

Trabzonspor’un Umutsuz Geleceği Ne Olacak?

21 Mayıs 2016, 10:02 0 Yorum

Ersun Yanal “Trabzonspor Savaşacak”

Ersun Yanal “Trabzonspor Savaşacak”

19 Mayıs 2016, 21:17 0 Yorum

Trabzonspor Son İki Maçta Kalesinde 13 Gol Gördü

Trabzonspor Son İki Maçta Kalesinde 13 Gol Gördü

19 Mayıs 2016, 20:41 0 Yorum

Ersun Yanal Odasında Futbolcuların Geçmiş Maçlarını izliyor!

Ersun Yanal Odasında Futbolcuların Geçmiş Maçlarını izliyor!

19 Mayıs 2016, 19:52 0 Yorum

Ersun Yanal’ın Bıçağının Önüde Kesiyor Arkasıda!

Ersun Yanal’ın Bıçağının Önüde Kesiyor Arkasıda!

19 Mayıs 2016, 09:55 0 Yorum

Ersun Yanal “Eski Günlere Geri Döneceğiz”

Ersun Yanal “Eski Günlere Geri Döneceğiz”

18 Mayıs 2016, 21:42 0 Yorum

Ersun Yanal’a Trabzonspor Heyeti Tarafından Destek!

Ersun Yanal’a Trabzonspor Heyeti Tarafından Destek!

18 Mayıs 2016, 12:25 0 Yorum

Ersun Yanal Trabzonspor için Heyecanlı!

Ersun Yanal Trabzonspor için Heyecanlı!

17 Mayıs 2016, 17:17 0 Yorum

Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal Ne Kadar Ücret Alacak?

Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal Ne Kadar Ücret Alacak?

17 Mayıs 2016, 12:39 0 Yorum

Trabzonspor bu yıl istediği gibi bir sezon geçirememesinin ardından köklü bir değişime imza atmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor bu yıl istediği gibi bir sezon geçirememesinin ardından köklü bir değişime imza atmaya hazırlanıyor.

17 Mayıs 2016, 11:30 0 Yorum

Trabzonspor Ersun Yanal ile Antlaştı!

Trabzonspor Ersun Yanal ile Antlaştı!

16 Mayıs 2016, 14:09 0 Yorum

Trabzonspor'a Avukatlar Hacize Geldi!

Trabzonspor'a Avukatlar Hacize Geldi!

11 Mayıs 2016, 09:19 0 Yorum

Dursun Özbek'ten taraftarı kızdıracak sözler

Dursun Özbek'ten taraftarı kızdıracak sözler

22 Nisan 2016, 11:52 0 Yorum

Ersun Yanal'dan inanılmaz derbi açıklaması!

Ersun Yanal'dan inanılmaz derbi açıklaması!

01 Mart 2016, 13:07 0 Yorum

Ersun Yanal'ı sonunda çıldırttılar!

Ersun Yanal'ı sonunda çıldırttılar!

28 Şubat 2016, 13:13 0 Yorum

Ersun Yanal Geri Dönüyor!

Ersun Yanal Geri Dönüyor!

10 Şubat 2016, 13:09 0 Yorum

Bu sefer Çin kulübünün peşinde olduğu isim Ersun Yanal

Bu sefer Çin kulübünün peşinde olduğu isim Ersun Yanal

07 Şubat 2016, 10:30 0 Yorum

Ersun Yanal merak edilen soruları cevapladı

Ersun Yanal merak edilen soruları cevapladı

31 Aralık 2015, 11:52 0 Yorum

Trabzonspor'lu yöneticiler Ersun Yanal'ı sinirlendirdi!

Trabzonspor'lu yöneticiler Ersun Yanal'ı sinirlendirdi!

23 Aralık 2015, 14:18 0 Yorum

Anlaşma tamam Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor

Anlaşma tamam Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor

21 Aralık 2015, 10:01 0 Yorum