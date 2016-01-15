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Emre Mor: Bu yaptığım için beni affedin
02 Eylül 2016, 11:44 0 Yorum
Emre Mor'dan Arda Turan'a destek
18 Haziran 2016, 14:56 0 Yorum
Bundesliga Ekibinden Emre Mor’a Yakın Takip
20 Mayıs 2016, 21:12 0 Yorum
UEFA Emre Mor İçin Manşet Attı
15 Mayıs 2016, 11:10 0 Yorum
Emre Mor büyülemeye devam ediyor!
29 Şubat 2016, 10:54 0 Yorum
Emre Mor Milli takım seçiminde Arda Turan faktörünü anlattı!
27 Şubat 2016, 15:36 0 Yorum
Transferde Galatasaray'ın gözdesi Emre Mor Milli Takımı Seçti!
11 Şubat 2016, 16:25 0 Yorum
Mustafa Denizli çok istesede Emre Mor transferi olmadı
15 Ocak 2016, 11:39 0 Yorum