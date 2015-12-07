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Dnipro teknik direktöründen transfer açıklaması
15 Ocak 2016, 15:11 0 Yorum
Beşiktaş'a Boyko piyangosu vurdu
27 Aralık 2015, 12:57 0 Yorum
Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Kaleci gelmeye hazır, sorun bonservis!
23 Aralık 2015, 15:45 0 Yorum
Beşiktaş'a iki müjde! Transferleri bitti!
18 Aralık 2015, 16:40 0 Yorum
Beşiktaş Ocak ayının transfer bombasını iki yıldız isimle patlattı
18 Aralık 2015, 13:16 0 Yorum
Beşiktaş'ta Douglas Silva Harekatı
07 Aralık 2015, 11:46 0 Yorum
Ukrayna'dan Beşiktaş İçin Flaş İddia: Douglas Silva'ya Talip Oldular!
07 Aralık 2015, 10:40 0 Yorum