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Galatasaray’dan Final Maçı Öncesi Prim!
24 Mayıs 2016, 10:28 0 Yorum
Jan Olde Riekerink, Galatasaray-Beşiktaş Maçını Yorumladı
11 Mayıs 2016, 09:29 0 Yorum
Avrupa'nın sınav haftası
19 Mart 2016, 12:16 0 Yorum
Riekerink derbi için konuştu!
17 Mart 2016, 20:25 0 Yorum
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
17 Mart 2016, 20:18 0 Yorum
Cimbom'dan derbi mesajı!
16 Mart 2016, 20:08 0 Yorum
Erkekler Voleybol Derbi Sonucu Fenerbahçe 3-0 Galatasaray
22 Aralık 2015, 20:37 0 Yorum
Galatasaray Derbi Hazırlıklarına 3 Eksikle Başladı
09 Aralık 2015, 16:08 0 Yorum
Fenandao takımımız oturuyor, istediğimiz seviyeye geliyoruz!
01 Aralık 2015, 01:29 0 Yorum