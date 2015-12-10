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Cizre'de tatsız derbi keyfi!
01 Mart 2016, 09:21 0 Yorum
Yeni Yılda Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Yaktı
02 Ocak 2016, 00:10 0 Yorum
PKK Şırnak'ta 3 aylık bebekle dedesini katletti
26 Aralık 2015, 14:39 0 Yorum
Cizre'de bir askerimiz şehit 6 PKK'lı terörist öldürüldü
25 Aralık 2015, 08:17 0 Yorum
Cİzre Operasyonunda tam 103 Terörist Öldürüldü
22 Aralık 2015, 14:28 0 Yorum
Alnından vurulmak istenen Binbaşı'dan silah arkadaşlarına mesaj var
20 Aralık 2015, 14:20 0 Yorum
PKK Cizre'deki hataneye şok saldırı roketatar kullandılar
18 Aralık 2015, 13:42 0 Yorum
Cizre'de şok polis memuru PKK'lılar kaçırdı
10 Aralık 2015, 21:49 0 Yorum