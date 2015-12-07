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Colin Kazım Celtic Kulübüne İmza Atmaya Hazırlanıyor
01 Şubat 2016, 14:58 0 Yorum
Diego'ya Ağır Ceza!
17 Aralık 2015, 16:39 0 Yorum
Vitor Pereira'dan Diego Ribas'a sitem dolu sözler
12 Aralık 2015, 11:14 0 Yorum
Vitor Pereira Celtic maçını değerlendirdi!
11 Aralık 2015, 00:34 0 Yorum
Celtic Teknik Direktörü Ronny Deila Gerçeği Açıkladı
10 Aralık 2015, 22:57 0 Yorum
Fenerbahçe taraftarından Celtic'e pankartlı gönderme!
10 Aralık 2015, 21:10 0 Yorum
Maç Sonucu Fenerbahçe 1-1 Maçın Golleri ve Özeti
10 Aralık 2015, 22:00 0 Yorum
Fenerbahçe'nin Celtic karşısındaki ilk 11 belli oldu
10 Aralık 2015, 19:08 0 Yorum
Fenerbahçe - Celtic Maçına Doğru
10 Aralık 2015, 16:06 0 Yorum
Alkollü Celtic Taraftarları Rahat Durmadı
10 Aralık 2015, 09:30 0 Yorum
Celtic Maçı Öncesi Fenerbahçe Bu Haberle Sarsıldı
09 Aralık 2015, 19:38 0 Yorum
Fenerbahçe Spor Kulübünden Taraftarına Önemli Uyarı
09 Aralık 2015, 16:48 0 Yorum
Celtic Maçı Öncesinde Vitor Pereira'dan Flaş açıklamalar
09 Aralık 2015, 16:35 0 Yorum
Vitor Pereira, Fenerbahçe Celtic maçı öncesi bilgi verdi!
09 Aralık 2015, 15:27 0 Yorum
Fenerbahçe - Celtic UEFA Avrupa Ligi Karşılaşmasının Hakemleri Belli Oldu
07 Aralık 2015, 13:57 0 Yorum
Fenerbahçe - Celtic Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Şifreli mi?
07 Aralık 2015, 11:10 0 Yorum