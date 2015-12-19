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Caner Erkin: Fenerbahçe'ye nasıl gidebilirdim?

Caner Erkin: Fenerbahçe'ye nasıl gidebilirdim?

08 Eylül 2016, 14:00 0 Yorum

Beşiktaş'tan gövde gösterisi!

Beşiktaş'tan gövde gösterisi!

02 Eylül 2016, 13:08 0 Yorum

Caner Erkin'den çarpıcı açıklamalar

Caner Erkin'den çarpıcı açıklamalar

31 Ağustos 2016, 19:48 0 Yorum

Fatih Terim: Caner’i İştahlı Gördüm

Fatih Terim: Caner’i İştahlı Gördüm

21 Mayıs 2016, 20:10 0 Yorum

Caner Erkin İnter Yolcusu!

Caner Erkin İnter Yolcusu!

19 Mayıs 2016, 10:58 0 Yorum

İnter Caner Erkin’i Aldı Telles’i Yolladı

İnter Caner Erkin’i Aldı Telles’i Yolladı

13 Mayıs 2016, 10:09 0 Yorum

Fenerbahçe yıldızlarıyla sözleşme yenileyecek!

Fenerbahçe yıldızlarıyla sözleşme yenileyecek!

26 Mart 2016, 14:45 0 Yorum

Fenerbahçe'de bir hisse bombasıda Caner Erkin'den!

Fenerbahçe'de bir hisse bombasıda Caner Erkin'den!

04 Mart 2016, 08:44 0 Yorum

Caner Erkin hırsıyla büyük beğeni topladı!

Caner Erkin hırsıyla büyük beğeni topladı!

01 Mart 2016, 12:23 0 Yorum

Caner Erkin'e bir haller oldu!

Caner Erkin'e bir haller oldu!

15 Şubat 2016, 12:54 0 Yorum

Caner Erkin'den performans açıklaması

Caner Erkin'den performans açıklaması

04 Şubat 2016, 13:40 0 Yorum

Caner Erkin ve Asena Erkin arasında beklenen boşanma gerçekleşti

Caner Erkin ve Asena Erkin arasında beklenen boşanma gerçekleşti

29 Ocak 2016, 08:59 0 Yorum

Mancini Gözünü Caner Erkin'e Dikti

Mancini Gözünü Caner Erkin'e Dikti

26 Ocak 2016, 13:02 0 Yorum

Caner Erkin boşanmak için eşine servet değerinde jip aldı

Caner Erkin boşanmak için eşine servet değerinde jip aldı

23 Ocak 2016, 10:21 0 Yorum

Caner Erkin ve Uygar Mert Zeybek'ten şok haber araçları takla attı!

Caner Erkin ve Uygar Mert Zeybek'ten şok haber araçları takla attı!

22 Ocak 2016, 16:16 0 Yorum

Sarı lacivertli yönetimden sessiz operasyon

Sarı lacivertli yönetimden sessiz operasyon

21 Ocak 2016, 15:05 0 Yorum

Fenerbahçe'de gündem Jaime Costa

Fenerbahçe'de gündem Jaime Costa

18 Ocak 2016, 09:35 0 Yorum

Asena Erkin Boşandığı Eşi Hakkında Konuştu

Asena Erkin Boşandığı Eşi Hakkında Konuştu

15 Ocak 2016, 13:17 0 Yorum

Caner Erkin'den şok karar eşi Asena Erkin'e boşanma davası açtı

Caner Erkin'den şok karar eşi Asena Erkin'e boşanma davası açtı

14 Ocak 2016, 08:34 0 Yorum

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Caner Erkin Operasyonu

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Caner Erkin Operasyonu

05 Ocak 2016, 12:27 0 Yorum

Batur Altıparmak Caner Erkin hakkında konuştu

Batur Altıparmak Caner Erkin hakkında konuştu

04 Ocak 2016, 14:17 0 Yorum

Fenerbahçe'de Caner Erkin görüşme odasına

Fenerbahçe'de Caner Erkin görüşme odasına

04 Ocak 2016, 08:19 0 Yorum

Caner Erkin Maaşına Zam İstiyor

Caner Erkin Maaşına Zam İstiyor

03 Ocak 2016, 09:16 0 Yorum

İfade veren Asena Erkin'e kurşun sorgusu

İfade veren Asena Erkin'e kurşun sorgusu

19 Aralık 2015, 17:41 0 Yorum