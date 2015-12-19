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Caner Erkin: Fenerbahçe'ye nasıl gidebilirdim?
08 Eylül 2016, 14:00 0 Yorum
Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
02 Eylül 2016, 13:08 0 Yorum
Caner Erkin'den çarpıcı açıklamalar
31 Ağustos 2016, 19:48 0 Yorum
Fatih Terim: Caner’i İştahlı Gördüm
21 Mayıs 2016, 20:10 0 Yorum
Caner Erkin İnter Yolcusu!
19 Mayıs 2016, 10:58 0 Yorum
İnter Caner Erkin’i Aldı Telles’i Yolladı
13 Mayıs 2016, 10:09 0 Yorum
Fenerbahçe yıldızlarıyla sözleşme yenileyecek!
26 Mart 2016, 14:45 0 Yorum
Fenerbahçe'de bir hisse bombasıda Caner Erkin'den!
04 Mart 2016, 08:44 0 Yorum
Caner Erkin hırsıyla büyük beğeni topladı!
01 Mart 2016, 12:23 0 Yorum
Caner Erkin'e bir haller oldu!
15 Şubat 2016, 12:54 0 Yorum
Caner Erkin'den performans açıklaması
04 Şubat 2016, 13:40 0 Yorum
Caner Erkin ve Asena Erkin arasında beklenen boşanma gerçekleşti
29 Ocak 2016, 08:59 0 Yorum
Mancini Gözünü Caner Erkin'e Dikti
26 Ocak 2016, 13:02 0 Yorum
Caner Erkin boşanmak için eşine servet değerinde jip aldı
23 Ocak 2016, 10:21 0 Yorum
Caner Erkin ve Uygar Mert Zeybek'ten şok haber araçları takla attı!
22 Ocak 2016, 16:16 0 Yorum
Sarı lacivertli yönetimden sessiz operasyon
21 Ocak 2016, 15:05 0 Yorum
Fenerbahçe'de gündem Jaime Costa
18 Ocak 2016, 09:35 0 Yorum
Asena Erkin Boşandığı Eşi Hakkında Konuştu
15 Ocak 2016, 13:17 0 Yorum
Caner Erkin'den şok karar eşi Asena Erkin'e boşanma davası açtı
14 Ocak 2016, 08:34 0 Yorum
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Caner Erkin Operasyonu
05 Ocak 2016, 12:27 0 Yorum
Batur Altıparmak Caner Erkin hakkında konuştu
04 Ocak 2016, 14:17 0 Yorum
Fenerbahçe'de Caner Erkin görüşme odasına
04 Ocak 2016, 08:19 0 Yorum
Caner Erkin Maaşına Zam İstiyor
03 Ocak 2016, 09:16 0 Yorum
İfade veren Asena Erkin'e kurşun sorgusu
19 Aralık 2015, 17:41 0 Yorum