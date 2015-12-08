Arama Sonuçları
Galatasaray'dan Bruma'ya yeni sözleşme
22 Temmuz 2016, 10:45 0 Yorum
Real Sociedad Bruma'nın Bonservisini ödeme kararı aldı!
11 Şubat 2016, 09:48 0 Yorum
Real Sociedad'dan beklenmedik hamle
07 Ocak 2016, 09:08 0 Yorum
Bruma Real Sociedad'da gollerine devam ediyor
03 Ocak 2016, 13:58 0 Yorum
Bruma İspanyolları kendine hayran bıraktı
31 Aralık 2015, 11:55 0 Yorum
Galatasaray'ın kiralık yolladığı Bruma hedefini açıkladı
28 Aralık 2015, 10:48 0 Yorum
Son İki Maçta Harikalar Yaratan Bruma İspanyolları Etkilemeyi Başardı
08 Aralık 2015, 17:06 0 Yorum