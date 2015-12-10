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Roberto Carlos'tan mesaj var
12 Ağustos 2016, 12:37 0 Yorum
Diego'dan darbe açıklaması: Kaçmadım!
22 Temmuz 2016, 12:32 0 Yorum
Melo'nun Menajeri Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!
12 Mayıs 2016, 17:44 0 Yorum
2016 Olimpiyatları Brezilya'da Yapılacak!
12 Mayıs 2016, 09:43 0 Yorum
Brezilya'da Neymar'a büyük şok!
16 Şubat 2016, 09:32 0 Yorum
Cristian Baroni Brezilya basınına yaptığı açıklamalar ile isyan etti
26 Aralık 2015, 12:10 0 Yorum
Fenerbahçeli yıldız futbolcu teknik direktör oldu
10 Aralık 2015, 22:04 0 Yorum