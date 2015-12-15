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Dortmund’a Bayern Munih Darbesi! Penaltılarda Kupayı Aldı!
22 Mayıs 2016, 09:57 0 Yorum
Lewandowski Eleştirilere Sert Cevap Verdi
20 Mayıs 2016, 13:50 0 Yorum
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oldu
16 Mart 2016, 23:05 0 Yorum
Bayern Münih çeyrek finalde!
16 Mart 2016, 22:28 0 Yorum
Alman devi Bayern Münih kupada da dolu dizgin!
11 Şubat 2016, 09:53 0 Yorum
Serdar Taşçı ayrılığının arkasındaki neden gün yüzüne çıktı
04 Şubat 2016, 08:32 0 Yorum
Bayern Münih Serdar Taşçı'yı transfer ediyor!
01 Şubat 2016, 14:03 0 Yorum
Borussia Dortmund Liderin 5 Puan Gerisinde!
31 Ocak 2016, 13:48 0 Yorum
Manuel Neuer Christian Frücht İsmini Özel Hazırlıyor!
09 Ocak 2016, 12:35 0 Yorum
Bayern Münih'in yeni teknik direktörü belli oldu!
20 Aralık 2015, 15:07 0 Yorum