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Fenerbahçe'den TFF'ye flaş yeni sezon ismi başvurusu
15 Temmuz 2016, 10:04 0 Yorum
Kalinic Twitter Üzerinden Özür Diledi!
16 Mayıs 2016, 21:08 0 Yorum
Aziz Yıldırım Putin’in Arkadaşının Üzerine Yürüdü!
16 Mayıs 2016, 18:41 0 Yorum
Aziz Yıldırım’ı Şok Eden Gelişme!
16 Mayıs 2016, 14:06 0 Yorum
Fenerbahçe Kongre Üyesinden Aziz Yıldırıma Sert Sözler
11 Mayıs 2016, 20:57 0 Yorum
Şansal Büyüka Aziz Yıldırıma'a Sert Konuştu!
11 Mayıs 2016, 14:24 0 Yorum
Aziz Yıldırım: Paralel çetenin oyunlarına karşı...
02 Mayıs 2016, 18:02 0 Yorum
Fenerbahçe Torku Konyaspor'u 3-0 yenerek avantajı yakaladı!
20 Nisan 2016, 22:09 0 Yorum
Aziz Yıldırım maç sonunda çileden çıktı!
10 Nisan 2016, 10:53 0 Yorum
3 Temmuz sürecinde yeni bir gelişme yaşanıyor!
05 Mart 2016, 13:37 0 Yorum
Aziz Yıldırım açıkladı hedef UEFA kupası!
01 Mart 2016, 12:21 0 Yorum
Aziz Başkandan sürpriz iş adamına sürpriz teklif
29 Şubat 2016, 08:17 0 Yorum
Evlilik programında ilginç Aziz Yıldırım teklifi!
27 Şubat 2016, 11:18 0 Yorum
Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen'e büyük sitem!
23 Şubat 2016, 07:53 0 Yorum
Aziz Yıldırım'dan terör olaylarına sert tepki!
20 Şubat 2016, 10:48 0 Yorum
PFDK Aziz Yıldırım'a acımadı 45 gün ceza!
11 Şubat 2016, 16:22 0 Yorum
Aziz Yıldırım ile Galatasaray arasında ipler geriliyor
11 Şubat 2016, 09:07 0 Yorum
Aziz Yıldırım'dan Flaş Ozan Tufan Uygulaması!
11 Şubat 2016, 08:51 0 Yorum
Aziz Yıldırım'ı delirten çeviren İtalyan menajer
08 Şubat 2016, 12:42 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Flaş Aziz Yıldırım Açıklaması
08 Şubat 2016, 11:55 0 Yorum
Aziz Yıldırım'dan futbolculara gözdağı!
08 Şubat 2016, 09:46 0 Yorum
Aziz Yıldırım Van Persie Konusunda Patladı!
07 Şubat 2016, 10:54 0 Yorum
Özyalçın'dan Yıldırım'a yanıt gecikmedi!
07 Şubat 2016, 10:34 0 Yorum
Aziz Yıldırım'dan flaş Van Persie çıkışı!
02 Şubat 2016, 10:13 0 Yorum