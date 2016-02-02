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Fenerbahçe'den TFF'ye flaş yeni sezon ismi başvurusu

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş yeni sezon ismi başvurusu

15 Temmuz 2016, 10:04 0 Yorum

Kalinic Twitter Üzerinden Özür Diledi!

Kalinic Twitter Üzerinden Özür Diledi!

16 Mayıs 2016, 21:08 0 Yorum

Aziz Yıldırım Putin’in Arkadaşının Üzerine Yürüdü!

Aziz Yıldırım Putin’in Arkadaşının Üzerine Yürüdü!

16 Mayıs 2016, 18:41 0 Yorum

Aziz Yıldırım’ı Şok Eden Gelişme!

Aziz Yıldırım’ı Şok Eden Gelişme!

16 Mayıs 2016, 14:06 0 Yorum

Fenerbahçe Kongre Üyesinden Aziz Yıldırıma Sert Sözler

Fenerbahçe Kongre Üyesinden Aziz Yıldırıma Sert Sözler

11 Mayıs 2016, 20:57 0 Yorum

Şansal Büyüka Aziz Yıldırıma'a Sert Konuştu!

Şansal Büyüka Aziz Yıldırıma'a Sert Konuştu!

11 Mayıs 2016, 14:24 0 Yorum

Aziz Yıldırım: Paralel çetenin oyunlarına karşı...

Aziz Yıldırım: Paralel çetenin oyunlarına karşı...

02 Mayıs 2016, 18:02 0 Yorum

Fenerbahçe Torku Konyaspor'u 3-0 yenerek avantajı yakaladı!

Fenerbahçe Torku Konyaspor'u 3-0 yenerek avantajı yakaladı!

20 Nisan 2016, 22:09 0 Yorum

Aziz Yıldırım maç sonunda çileden çıktı!

Aziz Yıldırım maç sonunda çileden çıktı!

10 Nisan 2016, 10:53 0 Yorum

3 Temmuz sürecinde yeni bir gelişme yaşanıyor!

3 Temmuz sürecinde yeni bir gelişme yaşanıyor!

05 Mart 2016, 13:37 0 Yorum

Aziz Yıldırım açıkladı hedef UEFA kupası!

Aziz Yıldırım açıkladı hedef UEFA kupası!

01 Mart 2016, 12:21 0 Yorum

Aziz Başkandan sürpriz iş adamına sürpriz teklif

Aziz Başkandan sürpriz iş adamına sürpriz teklif

29 Şubat 2016, 08:17 0 Yorum

Evlilik programında ilginç Aziz Yıldırım teklifi!

Evlilik programında ilginç Aziz Yıldırım teklifi!

27 Şubat 2016, 11:18 0 Yorum

Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen'e büyük sitem!

Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen'e büyük sitem!

23 Şubat 2016, 07:53 0 Yorum

Aziz Yıldırım'dan terör olaylarına sert tepki!

Aziz Yıldırım'dan terör olaylarına sert tepki!

20 Şubat 2016, 10:48 0 Yorum

PFDK Aziz Yıldırım'a acımadı 45 gün ceza!

PFDK Aziz Yıldırım'a acımadı 45 gün ceza!

11 Şubat 2016, 16:22 0 Yorum

Aziz Yıldırım ile Galatasaray arasında ipler geriliyor

Aziz Yıldırım ile Galatasaray arasında ipler geriliyor

11 Şubat 2016, 09:07 0 Yorum

Aziz Yıldırım'dan Flaş Ozan Tufan Uygulaması!

Aziz Yıldırım'dan Flaş Ozan Tufan Uygulaması!

11 Şubat 2016, 08:51 0 Yorum

Aziz Yıldırım'ı delirten çeviren İtalyan menajer

Aziz Yıldırım'ı delirten çeviren İtalyan menajer

08 Şubat 2016, 12:42 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Flaş Aziz Yıldırım Açıklaması

Mehmet Demirkol'dan Flaş Aziz Yıldırım Açıklaması

08 Şubat 2016, 11:55 0 Yorum

Aziz Yıldırım'dan futbolculara gözdağı!

Aziz Yıldırım'dan futbolculara gözdağı!

08 Şubat 2016, 09:46 0 Yorum

Aziz Yıldırım Van Persie Konusunda Patladı!

Aziz Yıldırım Van Persie Konusunda Patladı!

07 Şubat 2016, 10:54 0 Yorum

Özyalçın'dan Yıldırım'a yanıt gecikmedi!

Özyalçın'dan Yıldırım'a yanıt gecikmedi!

07 Şubat 2016, 10:34 0 Yorum

Aziz Yıldırım'dan flaş Van Persie çıkışı!

Aziz Yıldırım'dan flaş Van Persie çıkışı!

02 Şubat 2016, 10:13 0 Yorum