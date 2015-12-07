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Astana takımının golcüsü Karabükspor'da!
01 Şubat 2016, 15:57 0 Yorum
İşte Galatasaray'ın UEFA Kupasında ki Muhtemel Rakipleri
09 Aralık 2015, 22:44 0 Yorum
Galatasaray Derbi Hazırlıklarına 3 Eksikle Başladı
09 Aralık 2015, 16:08 0 Yorum
Astana Maçı Sonrası Mustafa Denizli Zorlu 90 Dakikayı Değerlendirdi
09 Aralık 2015, 00:06 0 Yorum
Galatasaray Astana Karşısında Zorlansada Avrupadan Kopmadı
08 Aralık 2015, 23:53 0 Yorum
Galatasaray'ın Gençleri Astana'yı 3-0 Mağlup Etti Maçın Golleri Özeti
08 Aralık 2015, 17:01 0 Yorum
İşte Galatasaray - Astana Maçının Muhtemel 11'leri
08 Aralık 2015, 11:04 0 Yorum
Galatasaray'da Tüm Hesaplar Astana'yı Yenip Seri Başı Olarak Avrupa Biletini Kapmak
08 Aralık 2015, 10:51 0 Yorum
Cimbom Yarın Oynanacak Astana Maçı Hazırlıklarını Bitirdi
07 Aralık 2015, 19:02 0 Yorum
Semih Kaya Astana Maçı Öncesinde Açıklamalarda Bulundu
07 Aralık 2015, 18:33 0 Yorum
Astana Maçı Öncesi Mustafa Denizli'den flaş açıklamalar
07 Aralık 2015, 18:03 0 Yorum
Astana Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Meydan Okudu
07 Aralık 2015, 16:53 0 Yorum
''Öyle Düşünen Stada Gelmesin''
07 Aralık 2015, 12:12 0 Yorum
Galatasaray Astana Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Şifreli mi?
07 Aralık 2015, 10:06 0 Yorum