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Derbi öncesi Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye büyük destek!
29 Şubat 2016, 13:20 0 Yorum
Alex de Souza Fenerbahçe'yi bugünde unutmadı!
16 Şubat 2016, 14:19 0 Yorum
EURO 2016'da Alex De Souza Sürprizi
15 Ocak 2016, 16:43 0 Yorum
Sefa Kalya için Alex de Souza'da açıklamalar yaptı
14 Ocak 2016, 11:57 0 Yorum
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan Sultanahmet tepkisi
12 Ocak 2016, 14:19 0 Yorum
Alex De Souza'dan Galatasaray'a cevap
07 Aralık 2015, 12:27 0 Yorum
Galatasaray-Fenerbahçe Krizi
07 Aralık 2015, 12:19 0 Yorum
Galatasaray'ın Sitem Dolu Açıklamasına Alex De Souza'dan Cevap Gecikmedi
07 Aralık 2015, 09:11 0 Yorum