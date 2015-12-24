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Akhisar'ın yeni patronu o! İmzaladı...

Akhisar'ın yeni patronu o! İmzaladı...

06 Eylül 2016, 14:53 0 Yorum

Kulüpten şok Rodallega açıklaması!

Kulüpten şok Rodallega açıklaması!

25 Temmuz 2016, 13:22 0 Yorum

Osmanlıspor Ligin Son Haftasında Akhisar Belediyespor’u 1-0 Yendi

Osmanlıspor Ligin Son Haftasında Akhisar Belediyespor’u 1-0 Yendi

19 Mayıs 2016, 20:59 0 Yorum

Akhisar’ın 5 Yıllık Futbolcusu Takımdan Ayrılma Kararı Aldı

Akhisar’ın 5 Yıllık Futbolcusu Takımdan Ayrılma Kararı Aldı

19 Mayıs 2016, 09:46 0 Yorum

Akhisar Belediyespor Osmanlıspor Hazırlıklarını Tamamladı!

Akhisar Belediyespor Osmanlıspor Hazırlıklarını Tamamladı!

18 Mayıs 2016, 12:06 0 Yorum

Flaş Gelişme! O İsim Galatasaray ile Yollarını Ayırıyor!

Flaş Gelişme! O İsim Galatasaray ile Yollarını Ayırıyor!

17 Mayıs 2016, 13:08 0 Yorum

Galatasaray’da Yasin Öztekin Damgası!

Galatasaray’da Yasin Öztekin Damgası!

16 Mayıs 2016, 09:45 0 Yorum

Akhisar Belediye - Galatasaray Maçı Ne Zaman ? Hangi Kanalda ?

Akhisar Belediye - Galatasaray Maçı Ne Zaman ? Hangi Kanalda ?

14 Mayıs 2016, 17:33 0 Yorum

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Açıkladı

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Açıkladı

11 Mayıs 2016, 20:30 0 Yorum

Akhisar ve Rizespor birer puana tamam dedi

Akhisar ve Rizespor birer puana tamam dedi

18 Mart 2016, 20:55 0 Yorum

Galatasaray - Akhisar Belediyespor Türkiye Kupası ZTK Maçı ATV Canlı İzle Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Galatasaray - Akhisar Belediyespor Türkiye Kupası ZTK Maçı ATV Canlı İzle Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

01 Mart 2016, 15:03 0 Yorum

Galatasaray Akhisar Belediyespor kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Akhisar Belediyespor kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

01 Mart 2016, 12:37 0 Yorum

Akhisar Belediyespor Fenerbahçe maçına özel bilet fiyatı belirledi!

Akhisar Belediyespor Fenerbahçe maçına özel bilet fiyatı belirledi!

29 Şubat 2016, 13:15 0 Yorum

Akhisar Deplasmanında Wesley Sneijder'in Gecesi!

Akhisar Deplasmanında Wesley Sneijder'in Gecesi!

11 Şubat 2016, 08:42 0 Yorum

Kupa maçı sonrasında Mustafa Denizli'den ilginç açıklamalar

Kupa maçı sonrasında Mustafa Denizli'den ilginç açıklamalar

11 Şubat 2016, 08:21 0 Yorum

Kupada Akhisar Belediyespor'un konuğu Galatasaray!

Kupada Akhisar Belediyespor'un konuğu Galatasaray!

09 Şubat 2016, 09:59 0 Yorum

ZTK Ziraat Türkiye Kupası Akhisar Belediyespor-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta?

ZTK Ziraat Türkiye Kupası Akhisar Belediyespor-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta?

02 Şubat 2016, 14:04 1 Yorum

Yıldız Türk Sol Beki Trabzonspor kaptı!

Yıldız Türk Sol Beki Trabzonspor kaptı!

26 Ocak 2016, 15:11 0 Yorum

Mersin İdmanyurdu - Akhisar Belediyespor Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Mersin İdmanyurdu - Akhisar Belediyespor Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

21 Ocak 2016, 13:11 0 Yorum

Akhisar Belediyespor Galatasaray Kupa maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Akhisar Belediyespor Galatasaray Kupa maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

19 Ocak 2016, 14:01 0 Yorum

Mustafa Denizli'den Akhisar Belediyespor kupa maçına sürpriz tercihler

Mustafa Denizli'den Akhisar Belediyespor kupa maçına sürpriz tercihler

19 Ocak 2016, 10:57 0 Yorum

Cimbom'da 4 isim için artık son şans!

Cimbom'da 4 isim için artık son şans!

18 Ocak 2016, 09:20 0 Yorum

Rekor kıran 2 metre 52 santimlik büyük hata

Rekor kıran 2 metre 52 santimlik büyük hata

28 Aralık 2015, 07:22 0 Yorum

İki yıldız oyuncu birbirine girdi! Yumruk yumruğa!

İki yıldız oyuncu birbirine girdi! Yumruk yumruğa!

24 Aralık 2015, 13:27 0 Yorum