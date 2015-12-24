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Akhisar'ın yeni patronu o! İmzaladı...
06 Eylül 2016, 14:53 0 Yorum
Kulüpten şok Rodallega açıklaması!
25 Temmuz 2016, 13:22 0 Yorum
Osmanlıspor Ligin Son Haftasında Akhisar Belediyespor’u 1-0 Yendi
19 Mayıs 2016, 20:59 0 Yorum
Akhisar’ın 5 Yıllık Futbolcusu Takımdan Ayrılma Kararı Aldı
19 Mayıs 2016, 09:46 0 Yorum
Akhisar Belediyespor Osmanlıspor Hazırlıklarını Tamamladı!
18 Mayıs 2016, 12:06 0 Yorum
Flaş Gelişme! O İsim Galatasaray ile Yollarını Ayırıyor!
17 Mayıs 2016, 13:08 0 Yorum
Galatasaray’da Yasin Öztekin Damgası!
16 Mayıs 2016, 09:45 0 Yorum
Akhisar Belediye - Galatasaray Maçı Ne Zaman ? Hangi Kanalda ?
14 Mayıs 2016, 17:33 0 Yorum
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Açıkladı
11 Mayıs 2016, 20:30 0 Yorum
Akhisar ve Rizespor birer puana tamam dedi
18 Mart 2016, 20:55 0 Yorum
Galatasaray Akhisar Belediyespor kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
01 Mart 2016, 12:37 0 Yorum
Akhisar Belediyespor Fenerbahçe maçına özel bilet fiyatı belirledi!
29 Şubat 2016, 13:15 0 Yorum
Akhisar Deplasmanında Wesley Sneijder'in Gecesi!
11 Şubat 2016, 08:42 0 Yorum
Kupa maçı sonrasında Mustafa Denizli'den ilginç açıklamalar
11 Şubat 2016, 08:21 0 Yorum
Kupada Akhisar Belediyespor'un konuğu Galatasaray!
09 Şubat 2016, 09:59 0 Yorum
Yıldız Türk Sol Beki Trabzonspor kaptı!
26 Ocak 2016, 15:11 0 Yorum
Mustafa Denizli'den Akhisar Belediyespor kupa maçına sürpriz tercihler
19 Ocak 2016, 10:57 0 Yorum
Cimbom'da 4 isim için artık son şans!
18 Ocak 2016, 09:20 0 Yorum
Rekor kıran 2 metre 52 santimlik büyük hata
28 Aralık 2015, 07:22 0 Yorum
İki yıldız oyuncu birbirine girdi! Yumruk yumruğa!
24 Aralık 2015, 13:27 0 Yorum