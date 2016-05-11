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Arda Turan Milli Takım'ı bırakıyor mu?
18 Haziran 2016, 14:40 0 Yorum
Fatih Terim Fransızca Cevap Verdi!
24 Mayıs 2016, 21:25 0 Yorum
Mustafa Denizli “Milli Takım Güzel Oynadı, Umut Verici”
23 Mayıs 2016, 22:41 0 Yorum
Fatih Terim “Şansızlığın Birini Kırdık”
23 Mayıs 2016, 11:34 0 Yorum
İngiltere’nin Gol Makinesi “Türkiye çok iyi bir takım”
23 Mayıs 2016, 11:19 0 Yorum
Bunun adı Gol Çizgisi Teknolojisi!
23 Mayıs 2016, 11:07 0 Yorum
İngiltere 2-1 Türkiye Fatih Terim Açıklama Yapmaya Hazırlanıyor
22 Mayıs 2016, 18:32 0 Yorum
İngiltere 2 Türkiye 1 Hazırlık Maç Özeti!
22 Mayıs 2016, 18:25 0 Yorum
Sinan Gümüş Neden A Milli Takıma Katılamıyor?
22 Mayıs 2016, 11:25 0 Yorum
Fatih Terim “Kimseden Korkumuz Yok”
22 Mayıs 2016, 11:13 0 Yorum
A Milli Takım tarihindeki İngiltere Maçlarında Gol Dahi Atamadı!
22 Mayıs 2016, 09:44 0 Yorum
A Milli Takım Hazırlarını Tamamladı
21 Mayıs 2016, 20:36 0 Yorum
A Milli Takım Fatih Terim ile Kaç Kere Kazandı?
21 Mayıs 2016, 13:24 0 Yorum
Torku Konyaspor’dan Milli Takıma Tepki!
20 Mayıs 2016, 20:09 0 Yorum
A Milli Takım ‘Orta Saha’ Üzerine Kurulu
19 Mayıs 2016, 13:36 0 Yorum
Fatih Terim Net Konuştu “O Kupayı İstiyorum”
19 Mayıs 2016, 11:18 0 Yorum
Euro 2016'da Yıldız Oyuncular Olmayacak!
13 Mayıs 2016, 14:23 0 Yorum
Volkan Demirel Babacan'a "Kale senindir, hak ettin."
13 Mayıs 2016, 09:21 0 Yorum
Fatih Terim: "Finalde Almanya'yı İstiyorum"
12 Mayıs 2016, 14:30 0 Yorum
Jason Denayer A Milli Takım Kadrosuna Alındı!
12 Mayıs 2016, 11:08 0 Yorum
A Milli Takım Ekrem Memnun ile Anlaştı!
12 Mayıs 2016, 11:01 0 Yorum
Bando Es-Es Euro 2016’da Yer Alacak
11 Mayıs 2016, 20:23 0 Yorum
Fatih Terim:"Avrupadaki 3.lük Yeterli Değil"
11 Mayıs 2016, 19:42 0 Yorum