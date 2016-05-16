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Fikret Orman: Takımı sahadan çekeriz
06 Haziran 2017, 01:30 0 Yorum
Mustafa Ceceli’den Kötü Haber Geldi!
23 Mayıs 2016, 22:32 0 Yorum
Arda Turan “Şampiyonluk Beşiktaş’ın Hakkıydı”
23 Mayıs 2016, 22:03 0 Yorum
Fenerbahçe Kizer Hakkında Konuştu!
23 Mayıs 2016, 21:22 0 Yorum
Aile Hekimlerine Nöbet Konusunda İnce Ayar
22 Mayıs 2016, 22:47 0 Yorum
İngiltere Türkiye Maçını Hakem Kazandı
22 Mayıs 2016, 22:28 0 Yorum
Şenol Hoca Mario Gomez’e “O Sözleri Ben Söyleyebilirim Ancak”
22 Mayıs 2016, 22:24 0 Yorum
Mario Gomez “Türkiye’de Kendimi İyi Hissediyorum”
22 Mayıs 2016, 22:17 0 Yorum
İngiltere 2-1 Türkiye Fatih Terim Açıklama Yapmaya Hazırlanıyor
22 Mayıs 2016, 18:32 0 Yorum
Şenol Güneşten Samimi Açıklama!
21 Mayıs 2016, 21:36 0 Yorum
Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho Açıklaması
21 Mayıs 2016, 14:22 0 Yorum
Şenol Güneş “Trabzonspor’u Seviyorum”
21 Mayıs 2016, 14:19 0 Yorum
Avrupa Birliği “Türkiye’de Alınan Karar Endişe Kaybı”
20 Mayıs 2016, 22:20 0 Yorum
Orman: İyi Şeyler Yaşayacağız
20 Mayıs 2016, 19:13 0 Yorum
Rıdvan Dilmen’den Üzen Açıklama
20 Mayıs 2016, 18:53 0 Yorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Oyuncularına Sert Konuştu
20 Mayıs 2016, 11:13 0 Yorum
Almanya’da Mario Gomez ve Podolski Kavgası!
18 Mayıs 2016, 10:39 0 Yorum
Joachim Löw Podolski Hakkında Konuştu!
17 Mayıs 2016, 18:25 2 Yorum
Pereira Galatasaray’dan Kupayı Alamazsa Yolcu!
17 Mayıs 2016, 12:05 0 Yorum
Şenol Güneş’ten Kritik Açıklama!
17 Mayıs 2016, 12:02 0 Yorum
Fikret Orman Göndermede Bulundu “Şaibesiz Şampiyon Olduk”
16 Mayıs 2016, 21:13 0 Yorum
Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu Birlikte Yürürsek Başarırız Dedi
16 Mayıs 2016, 20:51 0 Yorum
Şenol Güneş Önemli Açıklamalar Yaptı!
16 Mayıs 2016, 14:32 0 Yorum
Rıdvan Dilmen “Beşiktaş’ın ihtiyacı vardı”
16 Mayıs 2016, 14:04 0 Yorum