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Fikret Orman: Takımı sahadan çekeriz

Fikret Orman: Takımı sahadan çekeriz

06 Haziran 2017, 01:30 0 Yorum

Mustafa Ceceli’den Kötü Haber Geldi!

Mustafa Ceceli’den Kötü Haber Geldi!

23 Mayıs 2016, 22:32 0 Yorum

Arda Turan “Şampiyonluk Beşiktaş’ın Hakkıydı”

Arda Turan “Şampiyonluk Beşiktaş’ın Hakkıydı”

23 Mayıs 2016, 22:03 0 Yorum

Fenerbahçe Kizer Hakkında Konuştu!

Fenerbahçe Kizer Hakkında Konuştu!

23 Mayıs 2016, 21:22 0 Yorum

Aile Hekimlerine Nöbet Konusunda İnce Ayar

Aile Hekimlerine Nöbet Konusunda İnce Ayar

22 Mayıs 2016, 22:47 0 Yorum

İngiltere Türkiye Maçını Hakem Kazandı

İngiltere Türkiye Maçını Hakem Kazandı

22 Mayıs 2016, 22:28 0 Yorum

Şenol Hoca Mario Gomez’e “O Sözleri Ben Söyleyebilirim Ancak”

Şenol Hoca Mario Gomez’e “O Sözleri Ben Söyleyebilirim Ancak”

22 Mayıs 2016, 22:24 0 Yorum

Mario Gomez “Türkiye’de Kendimi İyi Hissediyorum”

Mario Gomez “Türkiye’de Kendimi İyi Hissediyorum”

22 Mayıs 2016, 22:17 0 Yorum

İngiltere 2-1 Türkiye Fatih Terim Açıklama Yapmaya Hazırlanıyor

İngiltere 2-1 Türkiye Fatih Terim Açıklama Yapmaya Hazırlanıyor

22 Mayıs 2016, 18:32 0 Yorum

Şenol Güneşten Samimi Açıklama!

Şenol Güneşten Samimi Açıklama!

21 Mayıs 2016, 21:36 0 Yorum

Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho Açıklaması

Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho Açıklaması

21 Mayıs 2016, 14:22 0 Yorum

Şenol Güneş “Trabzonspor’u Seviyorum”

Şenol Güneş “Trabzonspor’u Seviyorum”

21 Mayıs 2016, 14:19 0 Yorum

Avrupa Birliği “Türkiye’de Alınan Karar Endişe Kaybı”

Avrupa Birliği “Türkiye’de Alınan Karar Endişe Kaybı”

20 Mayıs 2016, 22:20 0 Yorum

Orman: İyi Şeyler Yaşayacağız

Orman: İyi Şeyler Yaşayacağız

20 Mayıs 2016, 19:13 0 Yorum

Rıdvan Dilmen’den Üzen Açıklama

Rıdvan Dilmen’den Üzen Açıklama

20 Mayıs 2016, 18:53 0 Yorum

Antalyaspor Teknik Direktörü Oyuncularına Sert Konuştu

Antalyaspor Teknik Direktörü Oyuncularına Sert Konuştu

20 Mayıs 2016, 11:13 0 Yorum

Almanya’da Mario Gomez ve Podolski Kavgası!

Almanya’da Mario Gomez ve Podolski Kavgası!

18 Mayıs 2016, 10:39 0 Yorum

Joachim Löw Podolski Hakkında Konuştu!

Joachim Löw Podolski Hakkında Konuştu!

17 Mayıs 2016, 18:25 2 Yorum

Pereira Galatasaray’dan Kupayı Alamazsa Yolcu!

Pereira Galatasaray’dan Kupayı Alamazsa Yolcu!

17 Mayıs 2016, 12:05 0 Yorum

Şenol Güneş’ten Kritik Açıklama!

Şenol Güneş’ten Kritik Açıklama!

17 Mayıs 2016, 12:02 0 Yorum

Fikret Orman Göndermede Bulundu “Şaibesiz Şampiyon Olduk”

Fikret Orman Göndermede Bulundu “Şaibesiz Şampiyon Olduk”

16 Mayıs 2016, 21:13 0 Yorum

Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu Birlikte Yürürsek Başarırız Dedi

Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu Birlikte Yürürsek Başarırız Dedi

16 Mayıs 2016, 20:51 0 Yorum

Şenol Güneş Önemli Açıklamalar Yaptı!

Şenol Güneş Önemli Açıklamalar Yaptı!

16 Mayıs 2016, 14:32 0 Yorum

Rıdvan Dilmen “Beşiktaş’ın ihtiyacı vardı”

Rıdvan Dilmen “Beşiktaş’ın ihtiyacı vardı”

16 Mayıs 2016, 14:04 0 Yorum