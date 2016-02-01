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Türkiye kupası ASLANLARIN!

Türkiye kupası ASLANLARIN!

27 Mayıs 2016, 07:34 0 Yorum

Galatasaray’da 2 İsim Final Öncesi Kadro Dışı Bırakıldı!

Galatasaray’da 2 İsim Final Öncesi Kadro Dışı Bırakıldı!

24 Mayıs 2016, 21:28 0 Yorum

Final Maçını 5.Kez Yönetecek

Final Maçını 5.Kez Yönetecek

24 Mayıs 2016, 12:04 0 Yorum

Galatasaray’dan Fenerbahçe Bir Kupa Göndermesi Daha

Galatasaray’dan Fenerbahçe Bir Kupa Göndermesi Daha

24 Mayıs 2016, 11:48 0 Yorum

Galatasaray-Fenerbahçe Final Maçının Hakemi Kim Oldu?

Galatasaray-Fenerbahçe Final Maçının Hakemi Kim Oldu?

24 Mayıs 2016, 10:24 0 Yorum

Mustafa Denizli “Kupayı Hakkeden Kazansın”

Mustafa Denizli “Kupayı Hakkeden Kazansın”

24 Mayıs 2016, 10:20 0 Yorum

Mustafa Denizli Fenerbahçe ve Galatasaray Hakkında Konuştu

Mustafa Denizli Fenerbahçe ve Galatasaray Hakkında Konuştu

23 Mayıs 2016, 21:27 0 Yorum

Fenerbahçe Türkiye Kupası Peşinde!

Fenerbahçe Türkiye Kupası Peşinde!

22 Mayıs 2016, 09:48 0 Yorum

Galatasaray’lı Hamit Kupa Finalinde Oynamak İstiyor

Galatasaray’lı Hamit Kupa Finalinde Oynamak İstiyor

22 Mayıs 2016, 09:40 0 Yorum

Galatasaray için Bir İhtimal Daha Var Fenerbahçe’yi Yenmek!

Galatasaray için Bir İhtimal Daha Var Fenerbahçe’yi Yenmek!

20 Mayıs 2016, 12:18 0 Yorum

Galatasaray Fenerbahçe Maçında Sanal Gerçeklik Yayını!

Galatasaray Fenerbahçe Maçında Sanal Gerçeklik Yayını!

18 Mayıs 2016, 12:17 0 Yorum

Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe’ye Gönderme!

Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe’ye Gönderme!

16 Mayıs 2016, 14:39 0 Yorum

Pereira'nın Kaderini Türkiye Kupası Belirleyecek

Pereira'nın Kaderini Türkiye Kupası Belirleyecek

14 Mayıs 2016, 16:45 0 Yorum

Galatasaray 22.Kez Final Maçına Çıkacak!

Galatasaray 22.Kez Final Maçına Çıkacak!

13 Mayıs 2016, 14:17 0 Yorum

Galatasaray Fenerbahçe Kupa Finali Maçında Dev Önlem!

Galatasaray Fenerbahçe Kupa Finali Maçında Dev Önlem!

13 Mayıs 2016, 13:24 0 Yorum

Galatasaray Fenerbahçe Kupa Final Maçı Ne Zaman?

Galatasaray Fenerbahçe Kupa Final Maçı Ne Zaman?

12 Mayıs 2016, 09:19 0 Yorum

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi Kızdıracak Paylaşım!

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi Kızdıracak Paylaşım!

11 Mayıs 2016, 17:05 0 Yorum

Kupanın ilk karşılaşmaları belli oldu!

Kupanın ilk karşılaşmaları belli oldu!

18 Mart 2016, 22:37 0 Yorum

Sosyal medya Türkiye Kupasını kazanacak takımı belirledi!

Sosyal medya Türkiye Kupasını kazanacak takımı belirledi!

05 Mart 2016, 13:56 0 Yorum

Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Finali Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Finali Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

02 Şubat 2016, 12:17 0 Yorum

Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Finali Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Finali Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?

02 Şubat 2016, 12:16 0 Yorum

Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Finali Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Finali Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

02 Şubat 2016, 12:14 0 Yorum

Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi hangi kanalda? A Spor Canlı izle - A Spor Canlı Yayın

Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi hangi kanalda? A Spor Canlı izle - A Spor Canlı Yayın

02 Şubat 2016, 12:10 0 Yorum

Çaykur Rizespor Son 8'e Adını Yazdırdı!

Çaykur Rizespor Son 8'e Adını Yazdırdı!

01 Şubat 2016, 09:54 0 Yorum