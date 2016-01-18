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Yekta Kurtuluş'un yeni takımı belli oldu

Yekta Kurtuluş'un yeni takımı belli oldu

02 Şubat 2016, 11:20 0 Yorum

Sivasspor'da Yekta Kurtuluş kirizi

Sivasspor'da Yekta Kurtuluş kirizi

18 Ocak 2016, 09:42 0 Yorum