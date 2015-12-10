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Galatasaray’da Yasin Öztekin Damgası!
16 Mayıs 2016, 09:45 0 Yorum
Yasin Öztekin geçen sezon performansının yanına yaklaşamadı
09 Şubat 2016, 10:30 0 Yorum
Yasin Öztekin Transfer Söylentilerine Net Bir Dille Cevap Verdi
31 Ocak 2016, 11:06 0 Yorum
Galatasaraylı futbolcuya iki takım talip
30 Ocak 2016, 13:42 0 Yorum
Yasin Öztekin'in Menajerinden Galatasaraylıları kızdıran sözler
29 Ocak 2016, 17:34 0 Yorum
Yasin Öztekin transfer dedikodularına son noktayı koydu
29 Ocak 2016, 14:17 0 Yorum
Katarlı ekip Galatasaraylı yılkdız futbolcunun peşinde
27 Aralık 2015, 14:09 0 Yorum
Yasin Öztekin'e flaş teklif takımdan ayrılıyor mu?
22 Aralık 2015, 14:57 0 Yorum
Sergen Yalçın Cimbom'u Bitiren 3 Futbolcuyu Açıkladı
15 Aralık 2015, 10:04 0 Yorum
Yasin Öztekin'den ayrılık açıklaması
11 Aralık 2015, 10:35 0 Yorum
İstediğini Alamayan Yasin Öztekin Ayrılmak İstiyor
10 Aralık 2015, 09:42 0 Yorum