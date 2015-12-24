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Sneijder Selçuk İnan’a isyan etti
11 Temmuz 2016, 09:31 0 Yorum
Wesley Sneijder'dan taraftarı sevindiren açıklama!
03 Mart 2016, 08:30 0 Yorum
Mehmet Demirkol Wesley Sneijder Polemiği Büyüyor!
01 Mart 2016, 11:37 0 Yorum
Galatasaray'da Sneijder krizi derinleşiyor!
28 Şubat 2016, 12:46 0 Yorum
Wesley Sneijder'in yönetim ile ilginç pazarlığı şaşırttı!
26 Şubat 2016, 15:31 0 Yorum
Wesley Sneijder gitmek mi istiyor?
23 Şubat 2016, 15:10 0 Yorum
Wesley Sneijder için çin kulübü devrede!
08 Şubat 2016, 07:24 0 Yorum
Wesley Sneijder için beklenen teklif Jiangsu kulübünden geldi
07 Şubat 2016, 10:15 0 Yorum
Gaziantep Maçı Sonrası Galatasaray'da flaş Wesley Sneijder Gelişmesi
01 Şubat 2016, 11:01 0 Yorum
Sneijder Ayrılacak Mı? Menajeri Açıkladı
27 Ocak 2016, 10:52 0 Yorum
Wesley Sneijder Juventus Kıskacında!
25 Ocak 2016, 08:25 0 Yorum
Wesley Sneijder ve Yönetim arasında kriz
22 Ocak 2016, 13:35 0 Yorum
Wesley Sneijder'in menajeri iddiaları yanıtladı
22 Ocak 2016, 11:34 0 Yorum
Sneijder'in Menajerinden taraftarı çıldırtacak açıklama
21 Ocak 2016, 11:46 0 Yorum
Wesley Sneijder oğlunun ismini koluna dövme yaptırdı
16 Ocak 2016, 10:18 0 Yorum
Sneijder'dan Ajax kampına sürpriz ziyaret
10 Ocak 2016, 11:25 0 Yorum
Christian Gandu'nun imdadına Wesley Sneijder yetişti
02 Ocak 2016, 16:30 0 Yorum
Wesley Sneijder için şok açıklama: Sezonu kapatabilir!
29 Aralık 2015, 10:23 0 Yorum
Wesley Sneijder'in menajerinden Kevin Diks bombası
28 Aralık 2015, 11:25 0 Yorum
Son maçta sakatlanan Wesley Sneijder kadroya alınmadı
26 Aralık 2015, 13:41 0 Yorum
Wesley Sneijder'in menajeri transfer hakkında konuştu
25 Aralık 2015, 13:03 0 Yorum
Ryan Babel'in paylaşımı heyecan yarattı
24 Aralık 2015, 17:42 0 Yorum
Galatasaray'da Wesley Sneijder'in tedavisi devam ediyor
24 Aralık 2015, 15:09 0 Yorum