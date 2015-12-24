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Sneijder Selçuk İnan’a isyan etti

Sneijder Selçuk İnan’a isyan etti

11 Temmuz 2016, 09:31 0 Yorum

Wesley Sneijder'dan taraftarı sevindiren açıklama!

Wesley Sneijder'dan taraftarı sevindiren açıklama!

03 Mart 2016, 08:30 0 Yorum

Mehmet Demirkol Wesley Sneijder Polemiği Büyüyor!

Mehmet Demirkol Wesley Sneijder Polemiği Büyüyor!

01 Mart 2016, 11:37 0 Yorum

Galatasaray'da Sneijder krizi derinleşiyor!

Galatasaray'da Sneijder krizi derinleşiyor!

28 Şubat 2016, 12:46 0 Yorum

Wesley Sneijder'in yönetim ile ilginç pazarlığı şaşırttı!

Wesley Sneijder'in yönetim ile ilginç pazarlığı şaşırttı!

26 Şubat 2016, 15:31 0 Yorum

Wesley Sneijder gitmek mi istiyor?

Wesley Sneijder gitmek mi istiyor?

23 Şubat 2016, 15:10 0 Yorum

Wesley Sneijder için çin kulübü devrede!

Wesley Sneijder için çin kulübü devrede!

08 Şubat 2016, 07:24 0 Yorum

Wesley Sneijder için beklenen teklif Jiangsu kulübünden geldi

Wesley Sneijder için beklenen teklif Jiangsu kulübünden geldi

07 Şubat 2016, 10:15 0 Yorum

Gaziantep Maçı Sonrası Galatasaray'da flaş Wesley Sneijder Gelişmesi

Gaziantep Maçı Sonrası Galatasaray'da flaş Wesley Sneijder Gelişmesi

01 Şubat 2016, 11:01 0 Yorum

Sneijder Ayrılacak Mı? Menajeri Açıkladı

Sneijder Ayrılacak Mı? Menajeri Açıkladı

27 Ocak 2016, 10:52 0 Yorum

Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrıldı mı?

26 Ocak 2016, 16:34 0 Yorum

Wesley Sneijder Juventus Kıskacında!

Wesley Sneijder Juventus Kıskacında!

25 Ocak 2016, 08:25 0 Yorum

Wesley Sneijder ve Yönetim arasında kriz

Wesley Sneijder ve Yönetim arasında kriz

22 Ocak 2016, 13:35 0 Yorum

Wesley Sneijder'in menajeri iddiaları yanıtladı

Wesley Sneijder'in menajeri iddiaları yanıtladı

22 Ocak 2016, 11:34 0 Yorum

Sneijder'in Menajerinden taraftarı çıldırtacak açıklama

Sneijder'in Menajerinden taraftarı çıldırtacak açıklama

21 Ocak 2016, 11:46 0 Yorum

Wesley Sneijder oğlunun ismini koluna dövme yaptırdı

Wesley Sneijder oğlunun ismini koluna dövme yaptırdı

16 Ocak 2016, 10:18 0 Yorum

Sneijder'dan Ajax kampına sürpriz ziyaret

Sneijder'dan Ajax kampına sürpriz ziyaret

10 Ocak 2016, 11:25 0 Yorum

Christian Gandu'nun imdadına Wesley Sneijder yetişti

Christian Gandu'nun imdadına Wesley Sneijder yetişti

02 Ocak 2016, 16:30 0 Yorum

Wesley Sneijder için şok açıklama: Sezonu kapatabilir!

Wesley Sneijder için şok açıklama: Sezonu kapatabilir!

29 Aralık 2015, 10:23 0 Yorum

Wesley Sneijder'in menajerinden Kevin Diks bombası

Wesley Sneijder'in menajerinden Kevin Diks bombası

28 Aralık 2015, 11:25 0 Yorum

Son maçta sakatlanan Wesley Sneijder kadroya alınmadı

Son maçta sakatlanan Wesley Sneijder kadroya alınmadı

26 Aralık 2015, 13:41 0 Yorum

Wesley Sneijder'in menajeri transfer hakkında konuştu

Wesley Sneijder'in menajeri transfer hakkında konuştu

25 Aralık 2015, 13:03 0 Yorum

Ryan Babel'in paylaşımı heyecan yarattı

Ryan Babel'in paylaşımı heyecan yarattı

24 Aralık 2015, 17:42 0 Yorum

Galatasaray'da Wesley Sneijder'in tedavisi devam ediyor

Galatasaray'da Wesley Sneijder'in tedavisi devam ediyor

24 Aralık 2015, 15:09 0 Yorum