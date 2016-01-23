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İngilizler, Fenerbahçe'nin yıldızını yerden yere vurdu!
07 Eylül 2016, 12:22 0 Yorum
Fenerbahçe’ye Büyük Darbe Volkan Şen’e 7 Ay Ceza
24 Mayıs 2016, 16:11 0 Yorum
Şenol Güneş: Volkan Şen Hak Ettiği Yerde
21 Mayıs 2016, 20:03 0 Yorum
Fenerbahçe’ye Kötü Haber Volkan Şen ve Volkan Demirel Ameliyat Olacak!
17 Mayıs 2016, 13:17 0 Yorum
Ivan Babek kimdir? İşte o olay hakem
23 Mart 2016, 12:30 0 Yorum
Fenerbahçeli yıldızdan şampiyonluk açıklaması!
04 Mart 2016, 13:13 0 Yorum
Volkan Şen idol olarak gördüğü isimleri açıkladı!
04 Mart 2016, 13:10 0 Yorum
Fenerbahçe'de Volkan Şen Performansı İle Yüzleri Güldürdü!
01 Mart 2016, 12:17 0 Yorum
Volkan Şen penaltı eleştirilerine cevap verdi
26 Ocak 2016, 15:22 0 Yorum
Volkan Şen'in performansıyla EURO 2016'yı kaybediyor
23 Ocak 2016, 16:31 0 Yorum