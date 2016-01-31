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Fenerbahçe Vitor Pereira Hakkında Kararını Verdi

Fenerbahçe Vitor Pereira Hakkında Kararını Verdi

22 Mayıs 2016, 21:55 0 Yorum

Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho Açıklaması

Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho Açıklaması

21 Mayıs 2016, 14:22 0 Yorum

Vitor Pereira Mourinho Hakkında Konuştu: “Benim onun hakkında…

Vitor Pereira Mourinho Hakkında Konuştu: “Benim onun hakkında…

19 Mayıs 2016, 23:11 0 Yorum

Pereira Galatasaray’dan Kupayı Alamazsa Yolcu!

Pereira Galatasaray’dan Kupayı Alamazsa Yolcu!

17 Mayıs 2016, 12:05 0 Yorum

Fenerbahçe’li Teknik Adam Pereira Portoya Gidebilir!

Fenerbahçe’li Teknik Adam Pereira Portoya Gidebilir!

16 Mayıs 2016, 19:02 0 Yorum

Vitor Pereira Kararını Açıkladı “Gelecek Sezon…”

Vitor Pereira Kararını Açıkladı “Gelecek Sezon…”

16 Mayıs 2016, 09:53 0 Yorum

Vitor Pereira: “Fenerbahçe şampiyon olmadan gitmem!”

Vitor Pereira: “Fenerbahçe şampiyon olmadan gitmem!”

15 Mayıs 2016, 07:24 0 Yorum

Pereira'nın Kaderini Türkiye Kupası Belirleyecek

Pereira'nın Kaderini Türkiye Kupası Belirleyecek

14 Mayıs 2016, 16:45 0 Yorum

Beşiktaş Gökhan Töre İçin Açıklama Yaptı!

Beşiktaş Gökhan Töre İçin Açıklama Yaptı!

11 Mayıs 2016, 16:52 0 Yorum

Vitor Pereira'nın bu motivesi olay oldu!

Vitor Pereira'nın bu motivesi olay oldu!

04 Mart 2016, 11:37 0 Yorum

Vitor Pereira kararları ile derbi zaferinin ardından tam not aldı!

Vitor Pereira kararları ile derbi zaferinin ardından tam not aldı!

01 Mart 2016, 12:29 0 Yorum

Vitor Pereira kaybedilen ilk maç hakkında açıklama yaptı!

Vitor Pereira kaybedilen ilk maç hakkında açıklama yaptı!

01 Mart 2016, 09:10 0 Yorum

Rıdvan Dilmen'e göre derbinin kahramanı Vitor Pereira

Rıdvan Dilmen'e göre derbinin kahramanı Vitor Pereira

01 Mart 2016, 08:13 0 Yorum

Beşiktaş galibiyetinin ardından Vitor Pereira Galatasaray'a laf dokundurdu!

Beşiktaş galibiyetinin ardından Vitor Pereira Galatasaray'a laf dokundurdu!

01 Mart 2016, 08:05 0 Yorum

Vitor Pereira zor olsa da kararını verdi!

Vitor Pereira zor olsa da kararını verdi!

29 Şubat 2016, 10:02 0 Yorum

Vitor Pereira derbi için futbolcularını beynini yıkıyor!

Vitor Pereira derbi için futbolcularını beynini yıkıyor!

28 Şubat 2016, 14:32 0 Yorum

Vitor Pereira gelen soruya tepki gösterdi ve yanıtlamadı!

Vitor Pereira gelen soruya tepki gösterdi ve yanıtlamadı!

25 Şubat 2016, 07:51 0 Yorum

Vitor Pereira Maç Sonrası Zemine İsyan Etti

Vitor Pereira Maç Sonrası Zemine İsyan Etti

09 Şubat 2016, 16:41 0 Yorum

Aziz Yıldırım Van Persie Konusunda Patladı!

Aziz Yıldırım Van Persie Konusunda Patladı!

07 Şubat 2016, 10:54 0 Yorum

Vitor Pereira ikinci yarı transfer sezonunu değerlendirdi

Vitor Pereira ikinci yarı transfer sezonunu değerlendirdi

05 Şubat 2016, 12:02 0 Yorum

Vitor Pereira için ayrılık senaryosu

Vitor Pereira için ayrılık senaryosu

04 Şubat 2016, 09:59 0 Yorum

Vitor Pereira 48 Yıllık Rekoru Kırmanın Peşinde

Vitor Pereira 48 Yıllık Rekoru Kırmanın Peşinde

31 Ocak 2016, 14:38 0 Yorum

Vitor Pereira galibiyet sevinci ile yeniden gündemde

Vitor Pereira galibiyet sevinci ile yeniden gündemde

31 Ocak 2016, 14:30 0 Yorum

Kadıköy'de Vítor Pereira'ya büyük destek

Kadıköy'de Vítor Pereira'ya büyük destek

31 Ocak 2016, 13:01 0 Yorum