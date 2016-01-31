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Fenerbahçe Vitor Pereira Hakkında Kararını Verdi
22 Mayıs 2016, 21:55 0 Yorum
Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho Açıklaması
21 Mayıs 2016, 14:22 0 Yorum
Vitor Pereira Mourinho Hakkında Konuştu: “Benim onun hakkında…
19 Mayıs 2016, 23:11 0 Yorum
Pereira Galatasaray’dan Kupayı Alamazsa Yolcu!
17 Mayıs 2016, 12:05 0 Yorum
Fenerbahçe’li Teknik Adam Pereira Portoya Gidebilir!
16 Mayıs 2016, 19:02 0 Yorum
Vitor Pereira Kararını Açıkladı “Gelecek Sezon…”
16 Mayıs 2016, 09:53 0 Yorum
Vitor Pereira: “Fenerbahçe şampiyon olmadan gitmem!”
15 Mayıs 2016, 07:24 0 Yorum
Pereira'nın Kaderini Türkiye Kupası Belirleyecek
14 Mayıs 2016, 16:45 0 Yorum
Beşiktaş Gökhan Töre İçin Açıklama Yaptı!
11 Mayıs 2016, 16:52 0 Yorum
Vitor Pereira'nın bu motivesi olay oldu!
04 Mart 2016, 11:37 0 Yorum
Vitor Pereira kararları ile derbi zaferinin ardından tam not aldı!
01 Mart 2016, 12:29 0 Yorum
Vitor Pereira kaybedilen ilk maç hakkında açıklama yaptı!
01 Mart 2016, 09:10 0 Yorum
Rıdvan Dilmen'e göre derbinin kahramanı Vitor Pereira
01 Mart 2016, 08:13 0 Yorum
Beşiktaş galibiyetinin ardından Vitor Pereira Galatasaray'a laf dokundurdu!
01 Mart 2016, 08:05 0 Yorum
Vitor Pereira zor olsa da kararını verdi!
29 Şubat 2016, 10:02 0 Yorum
Vitor Pereira derbi için futbolcularını beynini yıkıyor!
28 Şubat 2016, 14:32 0 Yorum
Vitor Pereira gelen soruya tepki gösterdi ve yanıtlamadı!
25 Şubat 2016, 07:51 0 Yorum
Vitor Pereira Maç Sonrası Zemine İsyan Etti
09 Şubat 2016, 16:41 0 Yorum
Aziz Yıldırım Van Persie Konusunda Patladı!
07 Şubat 2016, 10:54 0 Yorum
Vitor Pereira ikinci yarı transfer sezonunu değerlendirdi
05 Şubat 2016, 12:02 0 Yorum
Vitor Pereira için ayrılık senaryosu
04 Şubat 2016, 09:59 0 Yorum
Vitor Pereira 48 Yıllık Rekoru Kırmanın Peşinde
31 Ocak 2016, 14:38 0 Yorum
Vitor Pereira galibiyet sevinci ile yeniden gündemde
31 Ocak 2016, 14:30 0 Yorum
Kadıköy'de Vítor Pereira'ya büyük destek
31 Ocak 2016, 13:01 0 Yorum