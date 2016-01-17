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Konyaspor'da Vedat Muriqi bombası

Konyaspor'da Vedat Muriqi bombası

29 Ocak 2016, 13:47 0 Yorum

PSV Eindhoven Vedat Muriqi'nin peşinde!

PSV Eindhoven Vedat Muriqi'nin peşinde!

17 Ocak 2016, 13:16 0 Yorum