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Fenerbahçe’li Van Persie: “Sivasspor Maçına Gitmek İstemiyorum”
19 Mayıs 2016, 21:14 0 Yorum
Van Persie Braga'nın stadı hakkında konuştu!
26 Şubat 2016, 17:02 0 Yorum
Van Persie krizi büyümemesi için Başkan devrede!
22 Şubat 2016, 12:17 0 Yorum
Van Persie için ağır açıklamalar
09 Şubat 2016, 10:19 0 Yorum
Aziz Yıldırım'dan flaş Van Persie çıkışı!
02 Şubat 2016, 10:13 0 Yorum
Gökhan Gönül ve Van Persie'nin sakatlıkları ciddi!
19 Ocak 2016, 16:35 0 Yorum
Van Gaal Van Persie konusunda kendisini savundu
03 Ocak 2016, 17:48 0 Yorum
İngilizlerden flaş Van Persie iddiası
30 Aralık 2015, 12:06 0 Yorum
Van Persie'den flaş Sivasspor açıklaması
28 Aralık 2015, 12:14 0 Yorum
Van Persie'den Fenerbahçe'yi rahatlatan haber!
18 Aralık 2015, 21:33 0 Yorum
Fener'i Heyecanlandıran Teklif!
18 Aralık 2015, 14:28 0 Yorum
Depay: ''Büyük futbolcular Fenerbahçe'de mi oynar?''
17 Aralık 2015, 16:36 0 Yorum
Fenerbahçe Gözünü Kararttı Van Persie Arjen Robben İçin Devrede
08 Aralık 2015, 11:11 0 Yorum