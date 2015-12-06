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Barcelona tur kapısını ardına kadar araladı
04 Şubat 2016, 09:32 0 Yorum
Real ve Atletico'nun ardından Valencia ve Villarreal'de şok yaşayabilir
17 Ocak 2016, 14:48 0 Yorum
Nefesleri kesen Valencia Real Madrid maçında galip çıkmadı
04 Ocak 2016, 07:34 0 Yorum
İspanyollardan Gökhan Gönül harekatı
20 Aralık 2015, 12:32 0 Yorum
Fenerbahçe'nin yıldızını koparmak istiyorlar! Sürpriz transfer hamlesi!
18 Aralık 2015, 17:08 0 Yorum
Barcelona'ye büyük şok! Valencia engeline takıldı!
06 Aralık 2015, 02:15 0 Yorum