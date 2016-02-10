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UEFA'dan kulüplere 150 milyon Euro!

UEFA'dan kulüplere 150 milyon Euro!

06 Eylül 2016, 14:51 0 Yorum

İşte Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosu!

İşte Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosu!

06 Eylül 2016, 14:50 0 Yorum

UEFA’ya Bülbüloğlu Dersi!

UEFA’ya Bülbüloğlu Dersi!

22 Mayıs 2016, 09:18 0 Yorum

UEFA’dan Fenerbahçe’ye Transfer Sınırlaması

UEFA’dan Fenerbahçe’ye Transfer Sınırlaması

21 Mayıs 2016, 14:26 0 Yorum

UEFA, Trabzonspor İle Anlaşamaya Vardı

UEFA, Trabzonspor İle Anlaşamaya Vardı

20 Mayıs 2016, 19:54 0 Yorum

Osmanlıspor Avrupa’yı Fethedecek!

Osmanlıspor Avrupa’yı Fethedecek!

19 Mayıs 2016, 23:02 0 Yorum

Liverpool Sevilla UEFA Final Ne Zaman Oynanacak, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Liverpool Sevilla UEFA Final Ne Zaman Oynanacak, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

18 Mayıs 2016, 17:34 0 Yorum

Galatasaray Teknik Direktör için Hagi ile Görüşüyor mu?

Galatasaray Teknik Direktör için Hagi ile Görüşüyor mu?

17 Mayıs 2016, 12:33 0 Yorum

Galatasaray UEFA Kupası için Yemek Düzenledi!

Galatasaray UEFA Kupası için Yemek Düzenledi!

17 Mayıs 2016, 12:31 0 Yorum

UEFA Emre Mor İçin Manşet Attı

UEFA Emre Mor İçin Manşet Attı

15 Mayıs 2016, 11:10 0 Yorum

Son Dakika: Trabzonspor dahil 7 kulübe UEFA Lisans Vermedi!

Son Dakika: Trabzonspor dahil 7 kulübe UEFA Lisans Vermedi!

11 Mayıs 2016, 16:05 0 Yorum

Galatasaray'ın UEFA kabusu devam ediyor!

Galatasaray'ın UEFA kabusu devam ediyor!

04 Mart 2016, 08:38 0 Yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA'ya Galatasaray çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA'ya Galatasaray çağrısı!

04 Mart 2016, 08:33 0 Yorum

Rusya'ya UEFA Şoku!

Rusya'ya UEFA Şoku!

03 Mart 2016, 12:24 0 Yorum

Galatasaray'a büyük şok UEFA'dan ceza geldi! İşte verilen cezanın detayları!

Galatasaray'a büyük şok UEFA'dan ceza geldi! İşte verilen cezanın detayları!

02 Mart 2016, 11:33 0 Yorum

Arda Turan UEFA'nın Dergisinde!

Arda Turan UEFA'nın Dergisinde!

29 Şubat 2016, 10:34 0 Yorum

Gözler UEFA'da Galatasaray'a ceza gelecek mi?

Gözler UEFA'da Galatasaray'a ceza gelecek mi?

26 Şubat 2016, 15:46 0 Yorum

Alınan sonuçların ardından UEFA güncel sıralaması belli oldu!

Alınan sonuçların ardından UEFA güncel sıralaması belli oldu!

26 Şubat 2016, 12:11 0 Yorum

UEFA'dan kriz çıkaracak hata!

UEFA'dan kriz çıkaracak hata!

26 Şubat 2016, 09:09 0 Yorum

UEFA'da Fenerbahçe Rüzgarı!

UEFA'da Fenerbahçe Rüzgarı!

20 Şubat 2016, 12:03 0 Yorum

Ankara saldırısı sonrası UEFA'ya flaş talep!

Ankara saldırısı sonrası UEFA'ya flaş talep!

18 Şubat 2016, 10:37 0 Yorum

UEFA'dan güzel haber karadeniz fırtınasını heyecanlandırdı

UEFA'dan güzel haber karadeniz fırtınasını heyecanlandırdı

18 Şubat 2016, 10:21 0 Yorum

Hüseyin Göçek UEFA kupasında maç yönetecek!

Hüseyin Göçek UEFA kupasında maç yönetecek!

16 Şubat 2016, 09:34 0 Yorum

Galatasaray başkanından çok net açıklamalar!

Galatasaray başkanından çok net açıklamalar!

10 Şubat 2016, 12:50 0 Yorum