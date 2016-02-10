Arama Sonuçları
UEFA'dan kulüplere 150 milyon Euro!
06 Eylül 2016, 14:51 0 Yorum
İşte Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosu!
06 Eylül 2016, 14:50 0 Yorum
UEFA’ya Bülbüloğlu Dersi!
22 Mayıs 2016, 09:18 0 Yorum
UEFA’dan Fenerbahçe’ye Transfer Sınırlaması
21 Mayıs 2016, 14:26 0 Yorum
UEFA, Trabzonspor İle Anlaşamaya Vardı
20 Mayıs 2016, 19:54 0 Yorum
Osmanlıspor Avrupa’yı Fethedecek!
19 Mayıs 2016, 23:02 0 Yorum
Liverpool Sevilla UEFA Final Ne Zaman Oynanacak, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
18 Mayıs 2016, 17:34 0 Yorum
Galatasaray Teknik Direktör için Hagi ile Görüşüyor mu?
17 Mayıs 2016, 12:33 0 Yorum
Galatasaray UEFA Kupası için Yemek Düzenledi!
17 Mayıs 2016, 12:31 0 Yorum
UEFA Emre Mor İçin Manşet Attı
15 Mayıs 2016, 11:10 0 Yorum
Son Dakika: Trabzonspor dahil 7 kulübe UEFA Lisans Vermedi!
11 Mayıs 2016, 16:05 0 Yorum
Galatasaray'ın UEFA kabusu devam ediyor!
04 Mart 2016, 08:38 0 Yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA'ya Galatasaray çağrısı!
04 Mart 2016, 08:33 0 Yorum
Rusya'ya UEFA Şoku!
03 Mart 2016, 12:24 0 Yorum
Galatasaray'a büyük şok UEFA'dan ceza geldi! İşte verilen cezanın detayları!
02 Mart 2016, 11:33 0 Yorum
Arda Turan UEFA'nın Dergisinde!
29 Şubat 2016, 10:34 0 Yorum
Gözler UEFA'da Galatasaray'a ceza gelecek mi?
26 Şubat 2016, 15:46 0 Yorum
Alınan sonuçların ardından UEFA güncel sıralaması belli oldu!
26 Şubat 2016, 12:11 0 Yorum
UEFA'dan kriz çıkaracak hata!
26 Şubat 2016, 09:09 0 Yorum
UEFA'da Fenerbahçe Rüzgarı!
20 Şubat 2016, 12:03 0 Yorum
Ankara saldırısı sonrası UEFA'ya flaş talep!
18 Şubat 2016, 10:37 0 Yorum
UEFA'dan güzel haber karadeniz fırtınasını heyecanlandırdı
18 Şubat 2016, 10:21 0 Yorum
Hüseyin Göçek UEFA kupasında maç yönetecek!
16 Şubat 2016, 09:34 0 Yorum
Galatasaray başkanından çok net açıklamalar!
10 Şubat 2016, 12:50 0 Yorum